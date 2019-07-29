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İngilizler yazdı! Daniel Sturridge, Trabzonspor'a yakın

İngiliz basını, forvet arayışlarını sürdüren Trabzonspor'un, Liverpool'un golcüsü Daniel Sturridge'ı kadrosuna katmaya çok yakın olduğunu yazdı.

29.07.2019 21:41
İngilizler yazdı! Daniel Sturridge, Trabzonspor'a yakın

Trabzonspor'da golcü transferiyle ilgili girişimler devam ederken gündemdeki isimerden biri olan Daniel Sturridge konusunda İngiliz basınından sıcak bir iddia ortaya atıldı. ESPN kaynaklarına göre bordo mavili kulüple görüşen Sturridge, 2 yıllık sözleşme imzalamaya çok yakın.

SON DETAYLAR GÖRÜŞÜLÜYOR

Liverpool ile sözleşmesi sona eren Sturridge ile görüşen Trabzonspor, bu transferde mutlu sona yaklaştı. ESPN'de yer alan habere göre İngiliz golcüyle ilgilenen çok sayıda kulüp olsa da bordo mavililerin 2 yıllık sözleşme ve cazip bir maaş teklifiyle transferi bitirmeye yakın olduğu belirtildi. Golcü yıldızın şu anda Türkiye'de olmadığı ancak yetkilendirdiği menajerlerin Trabzonspor ile son detayları görüştüğü ifade edildi.

FENERBAHÇE DE İSTEMİŞTİ

Sturridge'i geçmiş yıllarda Fenerbahçe'nin de istediği ve oyuncunun bu kez Türkiye'ye transfer olma ihtimalinin yükek olduğu vurgulandı.

(Futbol Arena)


Daniel Sturridge, Trabzonspor, Liverpool, Türkiye, Spor

YORUMLAR (5)
COSKUN CAKIROGLU: RUM TAKIMINA RUM OYUNCU
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SALİHPROBABA: Yazıklar olsun kıskanç kötü söz sahibinindir. Yuh seni nasıl yetiştirmişler. TCK''da bu bir suçtur.
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YOZGATLI ŞEVKİ: Tepe tepe kullansınlar. Kıbrıs takımına elenen Trabzon takım mı?
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ŞEVKİ SAVAR: Köy takımlarına elenen gs-fb ne kadar takımsa Trabzon da o kadar takım. Bu sene herkese göstericez, takım nasıl olurmuş.
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HAKAN: İmzayı ! istanbulda attırın. . Yoksa sıkıntı olur :)
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