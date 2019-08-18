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İngilizler yazdı! Marcos Rojo, Fenerbahçe'ye gitmek istiyor

İngiliz basını, Manchester United forması giyen Marcos Rojo'nun Fenerbahçe'ye gitmek için kulübünden izin istediğini yazdı.

18.08.2019 14:56
İngilizler yazdı! Marcos Rojo, Fenerbahçe'ye gitmek istiyor

Zanka transferinin ardından stoper bölgesine bir takviye daha yapmak isteyen Fenerbahçe'nin Manchester United'dan ayrılacağı konuşulan Arjantinli savunmacı Marcos Rojo'yu kadrosuna katacağı öne sürülüyordu. Ada basını, bugün konuyla ilgili olarak sarı lacivertli taraftarları heyecanlandıran bir iddiaya yer verdi.

ROJO YÖNETİME ÖFKELİ

The Times gazetesi, okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde 29 yaşındaki savunmacının bir yıllığına Fenerbahçe'ye kiralanmasına izin verilmesi için United yönetimine baskı yaptığını yazdı. Gazete, daha önce de sözleşmesi 2021 yazında sona erecek olan yıldız ismin Everton'a transferinin suya düşmesi nedeniyle Kırmızı Şeytanlar'a öfkeli olduğunu duyurmuştu.

(Fanatik)

İngilizler yazdı! Marcos Rojo, Fenerbahçe'ye gitmek istiyor

Manchester United, Marcos Rojo, Fenerbahçe, Spor

YORUMLAR (1)
MEMLEKETİM: Robin van Persie''de gelmisti. Yatti yuvarlandi 3 maca cikti milyon Eurolari aldi gitti. Ali'' de dileniyor simdi.
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