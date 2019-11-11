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İngiltere Ateşkes Günü'nde savaşlarda hayatını kaybedenleri anıyor

İngiltere'de Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 101. yıl dönümünde, savaşlarda hayatını kaybedenler anıldı.

11.11.2019 16:56 | Son Güncelleme: 11.11.2019 17:01İngiltere Ateşkes Günü'nde savaşlarda hayatını kaybedenleri anıyor
'de Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 101. yıl dönümünde, savaşlarda hayatını kaybedenler anıldı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da, İtilaf Devletleri ile Almanya arasında 11 Kasım 1918'de sağlanan ateşkesin 101. yıl dönümü kapsamında birinci ve ikinci dünya savaşlarında ve bütün çatışmalarda hayatını kaybedenler anıldı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 11 Kasım'da kutlanan Ateşkes Günü'nde düzenlenen törende, hayatını kaybeden askerler ve siviller için iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. İngiltere Ordusu mensuplarına ve ailelerine yardım amacıyla kurulan Kraliyet İngiliz Birliği ülkeyi, yoğun geçen hayatı duraklatmaya, farklılıkları bir kenara bırakmaya ve hayatlarını tehlikeye atanları hatırlamaya çağırdı. Kraliyet İngiliz Birliği Anma Başkanı Catherine Davies, "İki dakikalık saygı duruşu bugün hepimizi birleştiriyor aynı 100 yıl önce olduğu gibi" dedi.

Anma törenine Kraliyet Ailesi de katıldı

Birinci ve İkinci Dünya savaşlarında hayatını kaybedenlerin anıldığı Ateşkes Günü törenleri çerçevesinde her yıl 11'inci ayın 11'inci gününde saat 11.00'de iki dakikalık saygı duruşunda bulunuluyor. Ayrıca halk, anma etkinliği kapsamında yakalarına kırmızı gelincik rozeti takıyor. Kraliyet Ailesi de Kraliyet Birliği'nin anma etkinliğine katıldı. Sussex Dükü ve Düşesi, özel hayatlarının göz önünde olmasından rahatsız olduklarını açıklamalarının ardından ilk kez diğer aile üyeleri ile birlikte görüldü. - LONDRA

İngiltere, Güncel

Kaynak: İHA

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