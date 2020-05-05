Haber, Son Dakika, Haberler

İngiltere, Avrupa'da Covid-19'dan en fazla ölümün yaşandığı ülke oldu

İngiltere, yeni tip korona virüse bağlı ölümlerde İtalya'yı geride bırakarak Avrupa'da en çok ölümün gerçekleştiği ülke oldu.

İngiltere, Avrupa'da Covid-19'dan en fazla ölümün yaşandığı ülke oldu
05.05.2020 20:03 | Son Güncelleme: 05.05.2020 20:11
İngiltere, yeni tip korona virüse bağlı ölümlerde İtalya'yı geride bırakarak Avrupa'da en çok ölümün gerçekleştiği ülke oldu. Son 24 saatte 693 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 29 bin 427'ye yükseldi.

Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 3 milyon 600 binden fazla kişiye bulaşan ve 250 binden fazla kişinin ölümüne neden olan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını İngiltere'de bilançoyu artırmaya devam ediyor. İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında, Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 693 kişinin daha hayatını kaybettiğini belirtirken toplam ölü sayısının 29 bin 427'ye ulaştığını açıkladı. Raab, ülkede son 24 saatte 85 bin 803 korona virüs testinin yapıldığını belirterek 4 bin 406 yeni vakanın kayıtlara geçtiğini, toplam vaka sayısının 194 bin 990'a yükseldiğini belirtti.

İngiltere, Avrupa'da İtalya'yı geride bıraktı

İngiltere, korona virüse bağlı bugün güncellenen ölüm sayısı ile dünyada ABD'den sonra ikinci, Avrupa'da ise en çok ölümün yaşandığı ülke oldu. İtalya'da son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 236 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 29 bin 315'e yükselirken ABD'de ise şu ana kadar 70 binden fazla ölüm kayıtlara geçti. - LONDRA

Kaynak: İHA

Etiketler: İngiltere, İtalya, Avrupa, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Elon Musk’ın bebeğine verdiği isim sosyal medyada gündem oldu Haberler
Elon Musk'ın bebeğine verdiği isim sosyal medyada gündem oldu
14 yaşındaki kızını, sevgilisiyle birlikte olmaya zorlayan ahlaksız anne için tutuklama kararı Haberler
14 yaşındaki kızını, sevgilisiyle birlikte olmaya zorlayan ahlaksız anne için tutuklama kararı
11 Mayıs’ta açılacak AVM ve berberlerin çalışma saati değişiyor Haberler
11 Mayıs'ta açılacak AVM ve berberlerin çalışma saati değişiyor
Kırıkkale’de vaka sayısı sıfırlanmıştı! Vatandaşlar tedbirlere uymayınca 1 günde büyük artış gösterdi Haberler
Kırıkkale'de vaka sayısı sıfırlanmıştı! Vatandaşlar tedbirlere uymayınca 1 günde büyük artış gösterdi
Ömer Döngeloğlu’nun eşi ve çocuklarının koronavirüs test sonuçları negatif çıktı Haberler
Ömer Döngeloğlu'nun eşi ve çocuklarının koronavirüs test sonuçları negatif çıktı
İsrail, koronavirüsü insan vücudunda izole edebilen ’monoklonal antikor’ geliştirdi Haberler
İsrail, koronavirüsü insan vücudunda izole edebilen "monoklonal antikor" geliştirdi
Vatandaşa soruldu: Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Haberler
Vatandaşa soruldu: Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?
Fenomen Murat Övüç’ten Nur Yerlitaş itirafı: Beni o meşhur etti, cebime demet demet para koyardı Haberler
Fenomen Murat Övüç'ten Nur Yerlitaş itirafı: Beni o meşhur etti, cebime demet demet para koyardı
Haberler››Güncel››İngiltere, Avrupa'da Covid-19'dan en fazla ölümün yaşandığı ülke oldu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

02:06: BAE'de bir gökdelende çıkan yangında 7 kişi yaralandı - Haber 02:04: Bakan Koca: "CNN International, tüm dünyadaki izleyicisine Kovid-19'la mücadelemizdeki başarıyı... - Haber 02:00: Trump'tan, Kovid-19 önlemlerinin gevşetilmesinde "ekonomi" yaklaşımı Açıklaması - Haber 01:54: Gürbulak Sınır Kapısı'nda bekleyen tırların giriş işlemleri tedbirli olarak başladı-2. - Haber 01:52: Erzurum, Ağrı ve Kars için meteorolojik uyarı - Haber 00:54: Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Aşkım Burçe Tunay oldu - Magazin 00:01: Koronavirüs anketinde AVM'lerin açılması vatandaşlardan destek görmedi - Haber 23:14: Meteoroloji'den 15 kentimiz için ani sel ve su baskını uyarısı - Haber 18:35: İsrail, koronavirüsü insan vücudunda izole edebilen "monoklonal antikor" geliştirdi - Haberler 15:57: Kırıkkale'de vaka sayısı sıfırlanmıştı! Vatandaşlar tedbirlere uymayınca 1 günde büyük artış gösterdi - Haber