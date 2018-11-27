İngiltere Bankası, Brexit Raporunu Yayınlayacak

27 Kasım 2018 Salı 17:31



27 Kasım 2018 Salı 17:31

İngiltere Bankası, Brexit senaryolarının finansal etkilerine dair raporu yarın yayınlayacağını duyurdu.İngiltere Bankası, İngiltere Başbakan Theresa May'ın Avrupa Birliği ile olan Brexit anlaşmasının ve olası Brexit senaryolarının parasal ve finansal istikrar etkilerinin değerlendirilmesine ait raporunu yarın akşam saatlerinde açıklayacağını bildirdi. Banka, yayınlayacağı raporun yanı sıra düzenli Finansal İstikrar Raporu'nu ve İngiltere'deki bankaların 2018 gerilim testinin sonuçlarını yayınlayacak. İngiltere Hükümeti de yarın öğleden sonra Brexit senaryolarının farklı etkilerinin yer aldığı ayrı bir değerlendirme raporunu yayınlayacak. - LONDRA