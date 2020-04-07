Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İngiltere Başbakan Johnson'da "zatürre görülmediği" açıklandı

İngiltere'de, yeni tip koranavirüs (Kovid-19) tedavisi altındaki Başbakan Boris Johnson'da zatürre görülmediği bildirildi.

07.04.2020 16:06 | Son Güncelleme: 07.04.2020 16:06
İngiltere Başbakan Johnson'da
İngiltere 'de, yeni tip koranavirüs (Kovid-19) tedavisi altındaki Başbakan Boris Johnson'da zatürre görülmediği bildirildi.
Başbakanlıktan yapılan açıklamada, "(Johnson'ın) Durumu gece boyunca stabildi. Morali yerinde ve zatürre teşhisi konmadı." bilgisi verildi.
55 yaşındaki Johnson'ın "standart" oksijen tedavisi gördüğü ve yardıma ihtiyaç duymadan nefes alabildiği, mekanik veya suni solunum cihazına ihtiyaç duymadığı da belirtildi.
Durumu 10 günde kötüleşti
Ateş ve öksürük belirtileri gösteren Johnson'ın 27 Mart'ta yapılan Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı.
Söz konusu tarihten itibaren kendisini izole eden Başbakan Johnson, 3 Nisan'da yayımladığı videoda, "Hala ateşim var ve bu nedenle hükümetin tavsiyesi uyarınca, bu belirti gidene kadar kendimi tecrit etmeyi sürdürmem gerekiyor." demişti.
Johnson'ın bu videosuyla 2 Nisan akşamı sağlık çalışanlarını alkışlaması sırasında çekilen görüntüsünde, hastalığın üzerinde yol açtığı etki dikkati çekmişti.
Durumu düzelmeyen ve ateş ile öksürük gibi belirtileri devam eden Johnson, pazar akşamı hastaneye kaldırılmıştı.
"Yoğun bakıma alındı"
İngiliz basınında, Johnson'da hala öksürük ve ateş görüldüğünü ve ne zaman taburcu edileceğinin bilinmediğini belirten haberler yer almıştı.
Başbakanlıktan pazartesi akşamı yapılan açıklamada ise "Bu öğleden sonra Başbakan'ın durumu kötüleşti. Sağlık ekibinin tavsiyesi üzerine hastanedeki yoğun bakım ünitesine alındı." bilgisi paylaşılmıştı.
Başbakan'ın gerektiğinde kendi yerine Dışişleri Bakanı Raab'ın vekalet etmesini istediği açıklanmıştı.
Nişanlısında da virüs belirtileri görülmüştü
Başbakan'ın hamile olan nişanlısı Carrie Symonds da 4 Nisan'da sosyal medya hesabından "Geçen haftayı koronavirüsün temel belirtileriyle yatakta geçirdim. Test edilmeme gerek yok, 7 gün dinlendikten sonra kendimi daha güçlü hissediyorum ve iyileşme sürecindeyim." paylaşımını yapmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Boris Johnson, İngiltere, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››İngiltere Başbakan Johnson'da 'zatürre görülmediği' açıklandı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İBB Bilim Kurulu’ndan 8 maddelik koronavirüs önerisi Haberler
İBB Bilim Kurulu'ndan 8 maddelik koronavirüs önerisi
Tüfekle oynayan 7 yaşındaki çocuk, ağabeyinin ölümüne neden oldu Haberler
Tüfekle oynayan 7 yaşındaki çocuk, ağabeyinin ölümüne neden oldu
Üreticiler satılmayan binlerce ıspanağı çaya döktü Haberler
Üreticiler satılmayan binlerce ıspanağı çaya döktü
Ceza kesilen genç kızın verdiği tepki şaşırttı: Canım istedi çıktım Haberler
Ceza kesilen genç kızın verdiği tepki şaşırttı: Canım istedi çıktım
Bilim Kurulu, maske konusunda neden fikir değiştirdi? İşte en önemli etken Haberler
Bilim Kurulu, maske konusunda neden fikir değiştirdi? İşte en önemli etken
ABD’de korona bilançosu giderek ağırlaşıyor! Bir günde 1339 kişi öldü Haberler
ABD'de korona bilançosu giderek ağırlaşıyor! Bir günde 1339 kişi öldü
Koronavirüse karşı aşı bulduklarını iddia eden Rusya’dan sevindiren bir haber daha! Haberler
Koronavirüse karşı aşı bulduklarını iddia eden Rusya'dan sevindiren bir haber daha!
Esenyurt’ta 10 katlı binadaki patlama anının görüntüsü ortaya çıktı Haberler
Esenyurt'ta 10 katlı binadaki patlama anının görüntüsü ortaya çıktı

Son Dakika Güncel Haberleri

18:20: Bayram ikramiyesini, kampanyaya bağışladı - Haber 18:20: Yeşilyurt'ta hem korona mücadelesi hem de yatırımlar son sürat - Haber 18:20: Borsa günü yükselişle tamamladı - Haber 18:18: TUNCELİ Gülistan ve uzman çavuş aranırken Esma'nın cansız bedeni bulundu - Haber 18:18: Apart işletmecisinin kız öğrencilerle tartıştığı görüntüye inceleme - Haber 18:10: İBB Bilim Kurulu'ndan koronavirüs salgınına karşı 8 maddelik öneri - Haber 17:36: Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Bulgu vermeyen vakalar nedeniyle maske önermeye başladık - Haber 17:36: Tüfekle oynayan 7 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki ağabeyinin ölümüne neden oldu - Haber 17:07: Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1339 arttı - Haber 16:44: Koronavirüsü yenen doktor, ilk gönüllü plazma bağışçısı oldu - Haber 17:39: 242 yıllık İngiliz perakende zinciri Debanhams iflasa hazırlanıyor - Ekonomi