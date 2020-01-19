Haberler » Dünya » İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan Libya çağrısı: BM liderliğinde bir sürece ihtiyacımız var - Haberler

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan Libya çağrısı: BM liderliğinde bir sürece ihtiyacımız var

Libya konusunda gerçekleştirilen zirveye katılmak üzere gittiği Berlin'de açıklamalarda bulunan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Libya'nın BM çatısı altında bir araya getirilmesi gerektiğini söyledi.

19.01.2020 17:42 | Son Güncelleme: 19.01.2020 17:43

Başbakanı Boris Johnson, konusunda gerçekleştirilen zirveye katılmak üzere gittiği Berlin'de açıklamalarda bulundu. Libya konusunda, tarafların ve bunları destekleyen ülkelerin farklı pozisyonlarda olduğunu, Avrupa Birliği'nde (AB) ise bu konuda bir bölünme görüldüğünü kaydeden Johnson, artık çatışmalara son verilmesinin zamanının geldiğini söyledi.

"BM LİDERLİĞİNDE BİR SÜRECE İHTİYACIMIZ VAR"

Libya'nın BM çatısı altında bir araya getirilmesi gerektiğini kaydeden Johnson, "Bu daha fazla avantaj elde etmeye çalışma durumuna son vermek için BM liderliğinde bir sürece ihtiyacımız var. Libya halkı yeterince acı çekti. Ülke için şimdi ileri gitme zamanı." dedi.

"ŞU AN BİR ATEŞKES GÖRMÜYORUM"

Johnson, İngiliz askerlerinin olası bir ateşkesi izleme konusunda görev alıp almayacağına ilişkin bir soru üzerine ise, uzman gönderebileceklerini belirterek, "Ancak şu an bir ateşkes görmüyorum." ifadesini kullandı.

Libya konulu konferans için 12 ülkenin devlet ve hükümet başkanları ile BM, Avrupa Birliği, Afrika Birliği ve Arap Birliği temsilcileri, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in daveti ile Berlin'de bir araya geldi. Konferansa, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac ile Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter de katılıyor.

Son dakika: BerlinSon dakika: Berlin'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin görüşmesi sona erdi! Liderler kritik mesajlar verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BerlinCumhurbaşkanı Erdoğan, Berlin'de Türklerin sevgi gösterileriyle karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Konferansı için BerlinCumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Konferansı için Berlin'e iniş yaptı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan Libya çağrısı: BM liderliğinde bir sürece ihtiyacımız var

Birleşmiş Milletler, Boris Johnson, İngiltere, Libya, Politika, Dünya


Dünya

Son Dakika Haberleri

20.01.2020 07:31:11