İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın korona virüs testi pozitif çıktı.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın korona virüs testi pozitif çıktı.
27.03.2020 14:29 | Son Güncelleme: 27.03.2020 14:29
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın korona virüs testi pozitif çıktı. Johnson'ın görevine karantinada devam edeceği öğrenildi. - LONDRA
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Kaynak: İHA
Etiketler: Boris Johnson, İngiltere, Güncel