İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
27.03.2020 19:59 | Son Güncelleme: 27.03.2020 19:59
İngiltere Başbakanı Boris Johnson koronavirüse yakalandığını ve test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.
Twitter hesabından açıklama yapan Johnson, "Son 24 saatte hafif derecede semptomlar gösterdim ve koronavirüs testim pozitif çıktı. Şimdi kendimi izole ettim. Salgınla savaşıyoruz ve bu sebeple video konferans yoluyla hükümeti idare etmeye devam edeceğim. Hep birlikte bu salgını yeneceğiz" ifadelerini kullandı.
Twitter hesabından açıklama yapan Johnson, "Son 24 saatte hafif derecede semptomlar gösterdim ve koronavirüs testim pozitif çıktı. Şimdi kendimi izole ettim. Salgınla savaşıyoruz ve bu sebeple video konferans yoluyla hükümeti idare etmeye devam edeceğim. Hep birlikte bu salgını yeneceğiz" ifadelerini kullandı.
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Kaynak: Euronews.com
Etiketler: Boris Johnson, İngiltere, Twitter, Dünya