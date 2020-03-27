İngiltere Başbakanı Boris Johnson koronavirüse yakalandı
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüse (Covid-19) yakalandığını açıkladı.
27.03.2020 14:27 | Son Güncelleme: 27.03.2020 14:27
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüse (Covid-19) yakalandığını açıkladı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Johnson, hafif semptomlar gösterdiğini belirtti ve koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Johnson, yayınladığı mesajda, "Son 24 saat içinde hafif semptomlar göstermeye başladım ve koronavirüs testim pozitif çıktı. Kendimi karantina altına aldım. Bu virüsle savaşırken hükümete video konferans yoluyla liderlik etmeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.
Görüntü Dökümü-----------------------------------
-Boris Johnson'ın açıklamalası
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Kaynak: DHA
Etiketler: Boris Johnson, Koronavirüs, İngiltere, Güncel