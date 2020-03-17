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İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un koronavirüs tavsiyeleri tepki çekti

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yeni tip koronavirüs salgın ile ilgili internette yeterince bilgi olduğunu ve vatandaşlara sağlık kuruluşlarına gitmektense interneti kullanmasını tavsiye etti. Johnson'un bu sözleri ve İngiltere'nin hastalık karşısında ek önlem almaması ülkede büyük tepkilere neden oldu.

17.03.2020 17:30 | Son Güncelleme: 17.03.2020 17:56
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un koronavirüs tavsiyeleri tepki çekti

İngiltere Başbakanı Boris Johnson sürü bağışıklığı kazanmayı hedefleyen ülkesinde halka seslenerek alınacak önlemleri sıraladı. Öksürük, ateş gibi belirtileri durumunda 14 gün evden çıkılmaması gerektiğini hatırlatan Johnson bu süre içinde yeme içme ihtiyaçları için yardım alınabileceğini söyledi.

ÜLKEDE TEPKİLERE NEDEN OLDU

İnternette yeterince bilgi olduğunu belirten Başbakan, halkına bilgi almak için sağlık kuruluşlarına gitmektense interneti kullanmasını tavsiye etti. Johnson'ın bu sözleri ve İngiltere'nin hastalık karşısında ek önlem almaması ülkede büyük tepkilere neden oldu.

55 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan, İngiltere'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 55 kişi hayatını kaybetti. Ülkede vaka sayısı ise 1950'ye yükseldi.

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Etiketler : Boris Johnson, İngiltere, Dünya, Güncel

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