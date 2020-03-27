İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un yeni tip koronavirüse yakalandığı bildirildi.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un yeni tip koronavirüse yakalandığı bildirildi.
27.03.2020 14:24 | Son Güncelleme: 27.03.2020 14:24
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un yeni tip koronavirüse yakalandığı bildirildi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Etiketler: Boris Johnson, İngiltere, Güncel