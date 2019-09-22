Haberler » Güncel » Haber

İngiltere Başbakanı Boris Johson, Amerikalı modele belediye bütçesinden 126 bin pound verdi

İngiltere'nin The Sunday Times gazetesi, Başbakan Boris Johson'nun Londra Belediye Başkanlığı döneminde 34 yaşındaki Amerikalı model ve girişimci Jennifer Arcuri'ye toplamda belediye bütçesinden 126 bin pound verdiğini iddia etti.

22.09.2019 15:48

İngiltere yeni başbakanı Boris Johson'ın belediye bütçesinden bir modele para aktardığı iddialarını konuşuyor.

HER ZİYARETTE 10 BİN POUND

Ülkenin en güvenilir gazetelerinden olanThe Sunday Times,Johnson'nun sürekli Jennifer'ı evinde ziyaret ettiğini ve her ziyarette 10 bin pound verdiğini iddia etti. Gazete Johson, Jennifer'ınkendi şirketinin tanıtımını yapmak için, yaptığı bütün tanıtım organizasyonlarına katıldığını ve maddi destek verdiğini söyledi.

AYRICALIK TANIYOR

2013 yılında Johson'nun başkanlığını yaptığı yurt dışı ticari heyete, Jennifer'ın sahibi olduğu şirket şartları karşılamamasına rağmen Johnson'nun bu heyetlere katılması için Jennifer'a ayrıcalık tanıdığını söyledi.

AÇIKLAMA YAPMASINI İSTEDİ

Gazete, bu tür iddiaların halı altına süpürülemeyeceğini ve başbakandan iddialar hakkında açıklama yapmasını istedi.

İngiltere Başbakanı Boris Johson, Amerikalı modele belediye bütçesinden 126 bin pound verdi

İngiltere, Times, Magazin, Güncel

YORUMLAR(5)
KARABELA:Adam osmanli kökenli diyenler iyce arastirin adam osmanliyi yikmak icin icine sizdirilmis bi meclis uyesinin torunu siyonist .adam zaten siyonistlere hayran oldgunuda acikladi
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
HASAN HUSEYİN:Yuzde yuz turk togumu. . . Tescillendi. . . .
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
SERMET:muamele önemli
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
VATANDAŞ:Heeeeyyyy İngiliz seviciler nerdesiniz bak ne yapmışlar ama bunlar avrupalı olduğu için vardır bir bildikleri
Yayından Kaldır
0 3
Cevap yaz
GERÇEK VATANDAŞ:Yalnız adam İngiliz değil Osmanlı kökenli kudur.
Yayından Kaldır
0 0
Son Dakika Güncel Haberleri
17:45 Spor türkiye drift şampiyonası'nın 3'üncü yarışları kayseri'de yapıldı
17:45 İşi çıkarsa, 'şu an yokum, ücretini sonra verebilirsiniz' yazılı not bırakıyor
17:44 TEKNOFEST'e ilgi metro seferini etkiledi
17:44 Stockholm'de Cammu Keşmir protestosu
17:43 Kadıköy fikirtepe'de yangın
17:42 Atatürk havalimanı metro istasyonu'nda teknofest yoğunluğu (1)
17:41 Kadıköy fikirtepe'de yangın