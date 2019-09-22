İngiltere Başbakanı Boris Johson, Amerikalı modele belediye bütçesinden 126 bin pound verdi

İngiltere yeni başbakanı Boris Johson'ın belediye bütçesinden bir modele para aktardığı iddialarını konuşuyor.

HER ZİYARETTE 10 BİN POUND

Ülkenin en güvenilir gazetelerinden olanThe Sunday Times,Johnson'nun sürekli Jennifer'ı evinde ziyaret ettiğini ve her ziyarette 10 bin pound verdiğini iddia etti. Gazete Johson, Jennifer'ınkendi şirketinin tanıtımını yapmak için, yaptığı bütün tanıtım organizasyonlarına katıldığını ve maddi destek verdiğini söyledi.

AYRICALIK TANIYOR

2013 yılında Johson'nun başkanlığını yaptığı yurt dışı ticari heyete, Jennifer'ın sahibi olduğu şirket şartları karşılamamasına rağmen Johnson'nun bu heyetlere katılması için Jennifer'a ayrıcalık tanıdığını söyledi.

AÇIKLAMA YAPMASINI İSTEDİ

Gazete, bu tür iddiaların halı altına süpürülemeyeceğini ve başbakandan iddialar hakkında açıklama yapmasını istedi.