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İngiltere Başbakanı Johnson'a çiftçilerden fırça

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, selden etkilenen bölgede bulunan çiftçileri günler sonra ziyaret edince çiftçilerden fırça yedi.

14.11.2019 13:26 | Son Güncelleme: 14.11.2019 13:31İngiltere Başbakanı Johnson'a çiftçilerden fırça
Başbakanı Boris Johnson, selden etkilenen bölgede bulunan çiftçileri günler sonra ziyaret edince çiftçilerden fırça yedi.

İngiltere'nin kuzeyinde etkili olan şiddetli yağış sonrası meydana gelen selden yüzlerce çiftçi etkilenmişti. İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise selin vurduğu Güney Yorkshire bölgesinin Stainforth köyünü günler sonra ziyaret etti. Çalışmalara katılan askerlerle görüşmek isteyen Johnson, büyük şok yaşadı. Bölgede yaşayan çiftçiler kendilerini unutan Başbakan Johnson'u fırçaladı. Ziyareti sırasında öfkeli bir kadın çiftçi tarafından durdurulan Johnson, "çok geç kaldınız" tepkisiyle karşılaştı. Bir çiftçi Johnson'a "Geç kaldınız" derken, diğerleri de "Burada ne işiniz var, neredeydiniz" diye sordu. Yardım sözü veren Başbakan Boris Johnson bir başka çiftçiden, "Gerek yok" yanıtını aldı. Bölgede çalışan bir çiftçi kadın da kendisi ile konuşmaya çalışan Johnson'u tersleyerek, ""Sizinle konuşmaktan dolayı mutlu değilim. Eğer bir sorun yoksa yaptığım işe devam edeceğim" dedi.

İngiltere'de etkili olan şiddetli yağışlarda 1 kişi hayatını kaybetmiş, en az bin kişinin tahliye edildiği bölgelerde evleri su basmıştı. - LONDRA

Boris Johnson, İngiltere, Güncel

Kaynak: İHA

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