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İngiltere Başbakanı Johnson: Aramco saldırılarının arkasında İran var

İngiltere Başbakanı Johnson: Aramco saldırılarından İran'ı sorumlu tutuyoruz, müttefiklerimizle ortak yanıt üzerinde çalışıyoruz

23.09.2019 10:15İngiltere Başbakanı Johnson: Aramco saldırılarının arkasında İran var
İngiltere Başbakanı Boris Johnson kısa süre önce Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine düzenlenen hava saldırılarının sorumlusunun İran olduğuna inandıklarını açıkladı.

Johnson, İran'a verilecek ortak yanıt konusunda Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupalı müttefikler ile işbirliği içinde çalışacaklarını belirtti. New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na giderken uçakta konuşan Johnson, "Aramco saldırıları konusunda Birleşik Krallık yüksek derecede olasılıkla İran'a sorumluluk yüklüyor. İran'ın gerçekten de sorumlu olduğunu düşünüyoruz." dedi.
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Suudi Arabistan, Boris Johnson, İngiltere, İran, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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