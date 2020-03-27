İngiltere Başbakanı Johnson'da virüs tespit edildi
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.
27.03.2020 14:24 | Son Güncelleme: 27.03.2020 14:49
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Johnson, ülkesinin virüsle mücadelesini video konferanslar aracılığıyla yöneteceğini bildirdi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Dunya.com
Etiketler: Boris Johnson, İngiltere, Ekonomi