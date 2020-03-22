Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Politika ››İngiltere Başbakanı Johnson'dan 'Anneler Günü ziyaretlerini erteleyin' çağrısı - Haberler

İngiltere Başbakanı Johnson'dan "Anneler Günü ziyaretlerini erteleyin" çağrısı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, korona virüsü salgını nedeniyle Anneler Günü'nde yapılacak olan ziyaretlerin askıya alınması gerektiğini belirtti.

22.03.2020 16:20 | Son Güncelleme: 22.03.2020 16:20
İngiltere Başbakanı Johnson'dan
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, korona virüsü salgını nedeniyle Anneler Günü'nde yapılacak olan ziyaretlerin askıya alınması gerektiğini belirtti.

İngiltere Başbakanı Johnson, bu sabah basına yaptığı açıklamada, İngiltere'de bugün kutlanan Anneler Günü için halka uyarıda bulundu. Johnson, "Anneler Günü bizler için önemli bir gün, fakat bugünlerde sevdiklerimizi ziyaret etmeyi ertelememiz gerekiyor. Eğer insanlar dışarıya çıkıp bu virüsün yayılmasına daha çok sebep olursa sağlık hizmeti veren noktalar ne yazık ki kapasitenin üstüne çıkmak durumunda kalacak. Ulusal Sağlık Sisteminin (NHS) daha kontrollü çalışması için insanların daha dikkatli davranmaları gerekiyor" dedi.

Son alınan kararla ülkedeki bar, restoran ve eğlence yerlerinin kapatıldığını söyleyen Johnson, "Bu yüzden sokağa çıkıp fiziksel temaslarda bulunmak yerine sevdiklerimizi görüntülü aramamız, virüsü onlara bulaştırmamak adına önemli" şeklinde konuştu. - LONDRA

Kaynak: İHA

Etiketler : Boris Johnson, Anneler Günü, İngiltere, Politika

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Politika Manşet

Haberler

Son Dakika Politika Haberleri

Esenler'de restoranlar tek tek denetlendi - Haberler Kemal Kılıçdaroğlu korona virüsü tedbirleri kapsamında kız kardeşinin cenazesine katılamadı - Haberler Seyir halindeki kamyoneti kullanmayı bırakıp üstüne çıktı - Haberler Polis ekipleri yaşlı vatandaşların ev alışverişlerini yapıp teslim ediyor - Haberler Aksaray'da yaşlı ve hastaların ihtiyaçlarını polis ekipleri karşıladı - Haberler Dünyanın en zengin Yahudi ailesi Rockefeller'in 10 yıl önceki raporunda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya çıktı Sokağa çıkma yasağına uymayan yaşlılar, çevredeki binalardan gelen müdahaleyle neye uğradığını şaşırdı Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1720'ye yükseldi - Haberler İstanbul'da yaşlı adam yemin edilerek uyarılmasına rağmen istifini bozmadan oturmaya devam etti - Haberler Son Dakika: DSÖ herkesin doğru sandığı bilgiyi düzeltti: Virüs sadece yaşlıları ilgilendirmiyor, orta yaşlılara da ciddi zarar veriyor - Haberler Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle toplam can kaybı 1685'e yükseldi - Haberler Prof. Dr. Ceyhan canlı yayında çok net uyardı: Bu hafta herkes evine girmezse bu işi kontrol edemeyiz - Haberler
Loading