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- İngiltere Başbakanı Johnson'dan sağlık çalışanlarına teşekkür

Korona virüsü tedavisi gördüğü hastaneden taburcu edilen İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ulusal Sağlık Servisi (NHS) çalışanlarına teşekkür ederek, "Onlara hayatımı borçluyum" dedi.

12.04.2020 13:30 | Son Güncelleme: 12.04.2020 14:27
Korona virüsü tedavisi gördüğü hastaneden taburcu edilen İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ulusal Sağlık Servisi (NHS) çalışanlarına teşekkür ederek, "Onlara hayatımı borçluyum" dedi.
Korona virüsüne yakalanarak geçtiğimiz günlerde Başbakanlık konutunda kendisini karantinaya alan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, durumunun kötüleşmesi üzerine 6 Nisan'da yoğun bakıma alınmıştı. Yoğun bakımda 3 gece geçirmesinin ardından St. Thomas Hastanesinden taburcu edilen Johnson, İngiliz basınına yaptığı açıklamada Ulusal Sağlık Servisi (NHS) çalışanlarına teşekkür etti. Johnson, "Hayatımı onlara borçluyum. Ne kadar teşekkür etsem az" ifadelerini kullandı.
Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada ise Johnson'ın durumunun iyiye gittiği aktarılarak, "çok iyi ilerleme kaydetmeye devam ettiği" ifade edildi.
İngiltere'de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 9 bin 875, toplam vaka sayısı ise 78 bin 991 olarak açıklandı.
(İHA) - İngiltere Başbakanı Johnson’dan sağlık çalışanlarına teşekkür

Kaynak: İHA

Etiketler: Boris Johnson, Başbakanlık, İngiltere, Güncel
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