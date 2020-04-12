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İngiltere Başbakanı Johnson'dan sağlık çalışanlarına "Hayatımı kurtardınız" teşekkürü

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanenin sağlık çalışanlarına hayatını kurtardıkları için teşekkür etti.

12.04.2020 19:07 | Son Güncelleme: 12.04.2020 19:11
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanenin sağlık çalışanlarına hayatını kurtardıkları için teşekkür etti.
Taburcu edilen Johnson, sosyal medya hesabından bir video yayımladı.
Sözlerine "Bugün Ulusal Sağlık Hizmetleri'nin (NHS) hayatımı kurtardığı bir haftanın ardından hastaneden ayrıldım." diye başlayan Johnson, borcunu ifade edecek kelimeleri bulmakta zorlandığını vurguladı.
Tedavi gördüğü Londra 'daki St Thomas Hastanesi çalışanlarına isim vererek teşekkür eden Johnson, özellikle Yeni Zelandalı Jenny ve Portekizli Luis adlı iki hemşirenin işlerin her iki yöne de gidebileceği 48 saat boyunca başucunda durduğunu belirtti.
Johnson, "Vücudumun yeterli oksijen almaya başlamasının nedeni, gecenin her saniyesinde beni izlemeleri ve ihtiyaç duyduğum müdahaleleri yapıyor olmalarıydı." dedi.
Hastanede bir hafta kaldı
Ateş ve öksürük belirtileri gösteren Johnson'ın, 27 Mart'ta yapılan Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı. O tarihten itibaren kendisini izole eden 55 yaşındaki Başbakan Johnson, 3 Nisan'da yayımladığı videoda, "Hala ateşim var ve bu nedenle hükumetin tavsiyesi uyarınca, bu belirti gidene kadar kendimi tecrit etmeyi sürdürmem gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.
Durumu düzelmeyen, ateş ve öksürük gibi belirtileri devam eden Johnson, 5 Nisan akşamı hastaneye kaldırılmış, durumunun kötüleşmesi üzerine de ertesi gün yoğun bakıma alınmıştı.
3 gün yoğun bakımda kalan Johnson'a oksijen tedavisi uygulandığı ancak solunum cihazına bağlanmadığı bildirilmişti. İngiltere Başbakanı Johnson’dan sağlık çalışanlarına ’Hayatımı kurtardınız’ teşekkürü

Kaynak: AA

Etiketler: Boris Johnson, İngiltere, Londra, Güncel
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