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İngiltere Başbakanı Johnson'ın kabinesini açıklaması bekleniyor

İngiltere'nin çiçeği burnunda Başbakanı Boris Johnson, bugün göreve başlamasının ardından kabinesinde yer alacak isimleri duyuracak.

24.07.2019 13:21 İngiltere Başbakanı Johnson'ın kabinesini açıklaması bekleniyor
İngiltere'nin çiçeği burnunda Başbakanı Boris Johnson, bugün göreve başlamasının ardından kabinesinde yer alacak isimleri duyuracak. İngiltere Başbakanı olarak bugün göreve başlayacak olan Boris Johnson, 31 Ekim'e kadar Brexit'i anlaşmayla veya anlaşmasız tamamlamakla görevlendireceği ekipte yer alacak isimleri açıklayacak. Johnson, Dünya Savaşı sonrası İngiliz tarihinin en kritik zamanlarından biri olarak kabul edilen bugünlerde ülkenin yeni başbakanı oldu. Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma tartışmaları nedeniyle bölünen İngiltere, Brexit referandumundan bu yana 3 yıllık bir siyasi krizle mücadele ediyor. Johnson'ın "yapmak ya da ölmek" teması, ülkeyi harekete geçirme ve 31 Ekim'de Brexit'i tamamlama vaadi, İngiltere'yi AB ile bir hesaplaşmaya ve dahası potansiyel bir anayasal krize ya da seçime zorluyor. Çiçeği burnunda Başbakan Johnson dün gerçekleştirdiği zafer konuşmasında "Uyuyan bir dev gibi ayağa kalkıp üzerimizdeki kendinden şüphe duyma ve olumsuzluk halatlarını söküp atacağız" demişti.
(İHA)

Boris Johnson, İngiltere, Güncel

Kaynak: İHA

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