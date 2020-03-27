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- İngiltere Başbakanı Johnson'ın korona virüs testi pozitif çıktı

- İngiltere Başbakanı Johnson'ın korona virüs testi pozitif çıktı İngiltere Başbakanı Boris Johnson korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

27.03.2020 15:54 | Son Güncelleme: 27.03.2020 15:56
- İngiltere Başbakanı Johnson'ın korona virüs testi pozitif çıktı
LONDRA - İngiltere Başbakanı Boris Johnson korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla test sonuçlarının pozitif çıktığını duyurarak "Korona virüs testlerim pozitif çıktı" ifadelerini kullandı. 'Evinizde kalın' çağrısında bulunan Başbakan Johnson, "Geride kalan 24 saat içerisinde korona virüs belirtileri olan, yüksek ateş ve öksürük şikayeti sebebiyle, İngiltere Sağlık Birimi Başkanı Profesör Chris Whitty'in önermesi sonrasında test yaptırdığımı ve pozitif çıktığını sizlere açıklamak istiyorum. Bu süreçte evden çalışacağımı ve görüşmeleri video konferans üzerinden gerçekleştireceğimi belirtmek istiyorum. Bu video aracılığıyla NHS (ulusal sağlık servisine) orada çalışan bütün sağlık ekibine, öğretmenlere ve bütün gönüllülere çok teşekkür etmek istiyorum. Korona virüsüne karşı savaşan bütün herkese en içten duygularımla teşekkür ederim. Ülkemizin bu süreci en hızlı ve olumlu gelişmelerle atlatacağına inanıyorum. Evinizde kalın, benim gerçekleştirdiğim gibi çalışmalarınızı evden gerçekleştirin ve güvende olduğumuzdan emin olun" açıklamalarında bulundu. - İngiltere Başbakanı Johnson’ın korona virüs testi pozitif çıktı

Kaynak: İHA

Etiketler: Boris Johnson, İngiltere, Güncel

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- İngiltere Başbakanı Johnson'ın korona virüs testi pozitif çıktı

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