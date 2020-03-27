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İngiltere Başbakanı Johnson'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

27.03.2020 14:40 | Son Güncelleme: 27.03.2020 14:40
İngiltere Başbakanı Johnson'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Johnson, Twitter hesabından yayımladığı video mesajında, son 24 saatte hafif belirtiler göstermeye başladığını, bunun üzerine yapılan Kovid-19 tesitinin pozitif çıktığını söyledi.
Kendisini karantinaya aldığını belirten Johnson, hükümet işlerini bundan böyle video konferans yoluyla yürüteceğini kaydetti.
İngiltere'de önceki gün de tahtın varisi Galler Prensi Charles'a da Kovid-19 bulaştığı tespit edilmişti.
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Kaynak: AA

Etiketler: Boris Johnson, İngiltere, Twitter, Güncel

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Haberler ›› Güncel ››İngiltere Başbakanı Johnson'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı - Haberler

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