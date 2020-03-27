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İngiltere Başbakanı Johnson'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı (2)

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un yeni tip koronavirüse yakalandığı bildirildi.

27.03.2020 17:57 | Son Güncelleme: 27.03.2020 17:59
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un yeni tip koronavirüse yakalandığı bildirildi. Boris Johnson, 11 numaradaki dairesinde kendini izole ediyor. Johnson'un dairesi, 10 numaralı Başbakanlık Ofisinin yanında bulunuyor.
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İngiltere Başbakanı Johnson’ın Kovid-19 testi pozitif çıktı (2)

Kaynak: AA

Etiketler: Boris Johnson, İngiltere, Güncel

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İngiltere Başbakanı Johnson'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı (2)

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