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İngiltere Başbakanı Johnson: "İşler iyiye gitmeden önce daha kötüye gidebilir"

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede yaşayan herkese gönderdiği mektupta "İşler iyiye gitmeden önce daha kötüye gidebilir" ifadesini kullandı.

29.03.2020 18:30 | Son Güncelleme: 29.03.2020 18:30
İngiltere Başbakanı Johnson:
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede yaşayan herkese gönderdiği mektupta "İşler iyiye gitmeden önce daha kötüye gidebilir" ifadesini kullandı.
Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan korona virüs salgını İngiltere'de kraliyet ailesinin ardından hükümete sıçradı. Başbakan Boris Johnson'ın korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından Downing Street'te bulunan başbakanlık ofisinden çalışmalarına devam edeceğini duyurdu. Başbakan, korona virüs ile mücadelede evde kalmanın önemli bir etken olduğunu ifade ederken, bu süreçte herkesin gerekli tedbirleri alması gerektiğini vurguladı. Johnson, İngiltere'de yaşayan herkese yolladığı mektupta "İşler iyiye gitmeden önce daha kötüye gidebilir" ifadesine yer verirken, ayrıca "Tıbbi ve bilimsel tavsiyeler kapsamında, daha sert uygulamalar getirebiliriz" açıklamasında bulundu.
Başbakan Johnson, 27 Mart günü yayınlamış olduğu video ile korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.
İngiltere'de toplam korona virüs vakası 19 bin 512'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise bin 228'e yükseldi.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Boris Johnson, İngiltere, Güncel

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