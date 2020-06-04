İngiltere Başbakanı Johnson, "küresel sağlık iş birliği çağını" başlatma çağrısı yaptı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, insanlığın hastalıklara karşı mücadelede birleşmesi gerektiğini söyledi.

04.06.2020 17:22 | Son Güncelleme: 04.06.2020 17:27
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, insanlığın hastalıklara karşı mücadelede birleşmesi gerektiğini söyledi.
Johnson, sanal ortamda gerçekleştirilen "Küresel Aşı Zirvesi"ne ev sahipliği yaptı.
Aşı ittifakı Gavi'ye fon sağlamak amacıyla düzenlenen ve 50'den fazla ülkeyle kuruluşu bir araya getiren zirvede, 2025'e kadar dünyanın en fakir ülkelerindeki 300 milyon çocuğun aşılanması için en az 7,4 milyar dolar bağış toplanması hedefleniyor.
Johnson, zirvenin açılışındaki konuşmasında, katılımcıları en yoksul ülkelerdeki milyonlarca insanın hayatını kurtarmak ve dünyayı gelecekteki olası bulaşıcı hastalık salgınlarından korumak için bağışta bulunmaya çağırdı.
Zirvenin dünyanın bir araya gelerek hastalıklara karşı mücadelede insanlığı birleştirdiği bir an olmasını umduğunu söyleyen Johnson, İngiltere'nin gelecek 5 yılda aşı çalışmalarına 2 milyar dolar katkıda bulunarak dünyanın önde gelen Gavi bağışçısı olmaya devam edeceğini kaydetti.
Johnson, "Bu hayat kurtarıcı ittifakı güçlendirmek ve yeni bir küresel sağlık iş birliği çağını başlatmak için bize katılmanız çağrısı yapıyorum." dedi.
Kovid-19 aşılama çalışmalarını olumsuz etkiliyor
Aşılanan insanların, enfeksiyonun yayılmasını ve riskini azaltarak kendilerini ve nüfusun geri kalanını koruduğu değerlendiriliyor.
Ayrıca çocukların kızamık, tifo ve çocuk felcine karşı aşılanması sayesinde birçok ülkenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele ettiği bir dönemde bu bulaşıcı hastalıkların salgınlarının önlenebileceği vurgulanıyor.
Dünya Sağlık Örgütü (WHO), UNICEF ve Gavi, dünyanın Kovid-19'la mücadeleye odaklanmasının aşılama çalışmalarını kesintiye uğrattığı ve 68 ülkede 1 yaşın altındaki yaklaşık 80 milyon çocuğu olumsuz etkilediği uyarısında bulunuyor. İngiltere Başbakanı Johnson, ’küresel sağlık iş birliği çağını’ başlatma çağrısı yaptı

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Boris Johnson, İngiltere, Güncel, Haber

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