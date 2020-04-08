Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Yoğun bakıma kaldırılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, tedaviye cevap verdi

Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan ve durumu ağırlaşınca yoğun bakıma kaldırılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama yapıldı. Başbakanlık Sözcüsü, Johson'un durumunun stabil olduğunu ve tedaviye cevap verdiğini açıkladı.

08.04.2020 16:36 | Son Güncelleme: 08.04.2020 17:15
Yoğun bakıma kaldırılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, tedaviye cevap verdi

Geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalandığını açıklayan ve önceki gün durumu ağırlaşınca yoğun bakıma kaldırılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın sağlık durumu dünya kamuoyunun gündemine oturmuştu. Herkesin merak ettiği gelişmeler hakkında açıklama yapan İngiltere Başbakanlık Sözcüsü, günlük bilgilendirme toplantısında, Londra'daki St Thomas Hastanesinde üçüncü gecesini geçiren Johnson'ın moralinin yerinde olduğunu söyledi.

DURUMU STABİL VE TEDAVİYE CEVAP VERDİ

İngiltere'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaptıktan sonra durumu kötüleştiği için yoğun bakıma alınan Başbakan Boris Johnson'ın durumunun stabil olduğu ve tedaviye cevap verdiği bildirildi.

Başbakanlık Sözcüsü, günlük bilgilendirme toplantısında, Londra'daki St Thomas Hastanesinde üçüncü gecesini geçiren Johnson'ın moralinin yerinde olduğunu söyledi.

"Başbakan'ın klinik olarak durumu stabil, tedaviye cevap veriyor." diyen sözcü, Johnson'ın "standart oksijen tedavisi" aldığını ve "desteğe ihtiyaç olmadan nefes alıp verebildiğini" belirtti.

Sözcü, 55 yaşındaki Johnson ile "konuşulup konuşulmadığına" ilişkin bir soru üzerine ise, "Başbakan çalışmıyor, yoğun bakımda, ihtiyaç duyduğu kişilerle iletişim kurabilecek durumda. Doktorlarının tavsiyelerine uyuyor." diye konuştu.

Sözcü, verilen destek mesajları için de "çok minnettar olduklarını" sözlerine ekledi.

"HALA ATEŞİM VAR, BU BELİRTİ GİDENE KADAR KENDİMİ TECRİT EDECEĞİM"

Ateş ve öksürük belirtileri gösteren Johnson'ın 27 Mart'ta yapılan Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı. Söz konusu tarihten itibaren kendisini izole eden Başbakan Johnson, 3 Nisan'da yayımladığı videoda, "Hala ateşim var ve bu nedenle hükümetin tavsiyesi uyarınca, bu belirti gidene kadar kendimi tecrit etmeyi sürdürmem gerekiyor" demişti.

Johnson'ın bu videosuyla 2 Nisan akşamı sağlık çalışanlarını alkışlaması sırasında çekilen görüntüsünde, hastalığın üzerinde yol açtığı etki dikkati çekmişti.

Durumu düzelmeyen ve ateş ile öksürük gibi belirtileri devam eden Johnson, pazar akşamı hastaneye kaldırılmıştı.

"YOĞUN BAKIMA ALINDI"

İngiliz basınında, Johnson'da hala öksürük ve ateş görüldüğünü ve ne zaman taburcu edileceğinin bilinmediğini belirten haberler yer almıştı.

Başbakanlıktan pazartesi akşamı yapılan açıklamada ise "Bu öğleden sonra Başbakan'ın durumu kötüleşti. Sağlık ekibinin tavsiyesi üzerine hastanedeki yoğun bakım ünitesine alındı." bilgisi paylaşılmıştı.

Başbakan'ın gerektiğinde kendi yerine Dışişleri Bakanı Raab'ın vekalet etmesini istediği açıklanmıştı.

NİŞANLISINDA DA VİRÜS BELİRTİLERİ GÖRÜLMÜŞTÜ

Başbakan'ın hamile nişanlısı Carrie Symonds da 4 Nisan'da sosyal medya hesabından "Geçen haftayı koronavirüsün temel belirtileriyle yatakta geçirdim. Test edilmeme gerek yok, 7 gün dinlendikten sonra kendimi daha güçlü hissediyorum ve iyileşme sürecindeyim." paylaşımını yapmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Boris Johnson, İngiltere, Sözcü, Güncel

İlgili Haberler

Tüm dünya ’Aşı bulundu’ haberini beklerken Kuzey Kore, virüsü engelleyen maske geliştirdiTüm dünya "Aşı bulundu" haberini beklerken Kuzey Kore, virüsü engelleyen maske geliştirdi
Türk Prof. Dr. Dereköy, koronavirüsün domuzdan bulaştığını iddia ettiTürk Prof. Dr. Dereköy, koronavirüsün domuzdan bulaştığını iddia etti
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Yoğun bakıma kaldırılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, tedaviye cevap verdi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs uyarılarını hiçe saydı! Haberler
ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs uyarılarını hiçe saydı!
Aytaç Yalman’ın eşi Berna Yalman da koronavirüsten hayatını kaybetti Haberler
Aytaç Yalman'ın eşi Berna Yalman da koronavirüsten hayatını kaybetti
Bursa’da isimsiz hayırsever marketlerdeki veresiye borçlarını ödedi Haberler
Bursa'da isimsiz hayırsever marketlerdeki veresiye borçlarını ödedi
Karantina ayı Mart’ta en fazla kazandıran yatırım aracı euro oldu Haberler
Karantina ayı Mart'ta en fazla kazandıran yatırım aracı euro oldu
Maskesiz müşteri, kendisine maske verilmeyince ortalığı birbirine kattı Haberler
Maskesiz müşteri, kendisine maske verilmeyince ortalığı birbirine kattı
MHP’li vekilin PKK saldırısına yönelik sözleri sonrası Meclis karıştı Haberler
MHP'li vekilin PKK saldırısına yönelik sözleri sonrası Meclis karıştı
5 ilde 6 yerleşim yerinde koronavirüs karantinası sona erdi Haberler
5 ilde 6 yerleşim yerinde koronavirüs karantinası sona erdi
Tüm dünya ’Aşı bulundu’ haberini beklerken Kuzey Kore, virüsü engelleyen maske geliştirdi Haberler
Tüm dünya "Aşı bulundu" haberini beklerken Kuzey Kore, virüsü engelleyen maske geliştirdi

Son Dakika Güncel Haberleri

17:15: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı ile görüştü - Haber 17:15: 5 kişi nakdi destek yardımını "Milli Dayanışma Kampanyası"na bağışladı - Haber 17:15: Dışarı çıkması yasak olduğu için markete dronla gidiyor - Haber 17:14: Koronavirüs tedbirleri - Süryani kilisesi ibadete ve ziyarete kapatıldı - Haber 17:14: Güleda Cankel duruşması ertelendi - Haber 16:54: Son Dakika: Aytaç Yalman'ın eşi Berna Yalman da koronavirüsten hayatını kaybetti - Haber 16:20: Paket servise başlayan Nusret'in fiyatları sosyal medyanın diline düştü - Magazin 16:03: Son dakika: 45 ildeki 156 yerleşim yerinde karantina devam ederken 5 ildeki 6 yerleşim yerinde sona erdi - Haber 15:49: Birleşmiş Milletler: Prezervatif kıtlığının yıkıcı sonuçları olabilir - Haber 15:32: Son Dakika: Karantinadaki vakalar, Pandemi İzolasyon Takip Projesi ile cep telefonlarından takip edilecek - Haber 14:43: Son Dakika: Ankara'da salgın tedbirleri için mezarlıklar ziyarete kapatıldı - Haber