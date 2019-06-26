26.06.2019 15:41
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İngiltere Başbakanı May'den Kaşıkçı açıklaması

İngiltere Başbakanı May

İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda vahşice öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin açıklama yapan İngiltere Başbakanı Theresa May, "Bu korkunç cinayetin sorumlularının hesap vermesini görmek istiyoruz.

İstanbul 'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda vahşice öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin açıklama yapan İngiltere Başbakanı Theresa May , "Bu korkunç cinayetin sorumlularının hesap vermesini görmek istiyoruz. Soruşturmanın uluslararası standartlara uygun şekilde ilerlemesini ümit ediyorum" dedi. Kaşıkçı cinayetine ilişkin açıklamalarda bulunan İngiltere Başbakanı Theresa May, cinayetin sorumlularının ortaya çıkarılmasını istedi. May, uluslararası ve ulusal yasa ihlallerinin tekrar yaşanmaması adına Suudi Arabistan'ın gerekli adımları atması gerektiğini belirtti. Soruşturmayı yakından takip ettiğini belirten May, soruşturmanın uluslararası standartlara uygun şekilde ilerlemesini ümit ettiğini belirtti.
(İHA)
Kaynak: İHA
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