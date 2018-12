İngiltere Başbakanı May: "Juncker ile Sağlam Bir Tartışma İçerisine Girdim"

14 Aralık 2018 Cuma 18:35



İngiltere Başbakanı Theresa May, Brüksel'de düzenlenen AB Liderleri Zirvesi kapsamında AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude ile Brexit üzerine yaptığı konuşmaya ilişkin, "Jean-Claude Juncker ile sağlam bir tartışma içerisine girdim. Bunun iş ilişkilerini geliştirmek ve beraber daha iyi çalışabilmek adına yapılan bir tür tartışma olduğunu düşünüyorum" dedi.Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi'nde Avrupa Birliği (AB) liderleri iki gün boyunca Brexit anlaşması üzerine görüştü. İngiltere Başbakanı Theresa May, dün düzenlenen oturumun ardından Brexit anlaşmasına dair açıklamalarda bulunan AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude'un kendisini hedef almadığını söyledi. Zirvenin ikinci gününde AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile yaşanan gergin konuşmalarının kameralara yansımasının ardından konuya ilişkin açıklama yapan Theresa May, "Jean-Claude Juncker ile sağlam bir tartışma içerisine girdim. Bunun iş ilişkilerini geliştirmek ve beraber daha iyi çalışabilmek adına yapılan bir tür tartışma olduğunu düşünüyorum" dedi."Brexit için ilerleyen zamanlarda görüşme yapılması mümkün"AB ile anlaşmaya varılan Brexit anlaşmasının "Yeniden müzakereye açık olmadığını" doğrulayan May, Brexit Anlaşması hakkında ilerleyen zamanlarda açıklama yapılabileceğini ve görüşmelerin mümkün olduğunu da sözlerine ekledi. - BRÜKSEL