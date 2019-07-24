Haberler» Ekonomi» Haber

İngiltere Başbakanı May, Kraliçe'ye istifasını sundu

Theresa May, "Bu görevdeki (Brexit) başarı, ülkemiz için yeni bir başlangıç, bizi şu anki çıkmazdan Britanya halkının hak ettiği parlak bir geleceğe taşıyabilecek ulusal bir yenilenme olabilir.

24.07.2019 17:57 İngiltere Başbakanı May, Kraliçe'ye istifasını sundu
Theresa May, "Bu görevdeki (Brexit) başarı, ülkemiz için yeni bir başlangıç, bizi şu anki çıkmazdan Britanya halkının hak ettiği parlak bir geleceğe taşıyabilecek ulusal bir yenilenme olabilir." dedi.

Theresa May, Britanya, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Son Dakika Haberleri
19:24   İş dünyası 9 günlük tatile karşı
19:24   Tarımda teknoloji kullanılarak ürün kalitesi artırılacak
19:13   Fitch'ten küresel bankaların görünümüne ilişkin değerlendirme
19:12   Bakan Turhan: "Demiryollarına 133 milyar TL yatırım yaptık"
19:08   "Türkiye'de günde yaklaşık 500 siber saldırı bertaraf ediliyor"
18:48   Borsa şirketlerinin piyasa değeri
18:45   Borsada işlem hacmi sıralaması