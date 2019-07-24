İngiltere Başbakanı May, Kraliçe'ye istifasını sundu
Theresa May, "Bu görevdeki (Brexit) başarı, ülkemiz için yeni bir başlangıç, bizi şu anki çıkmazdan Britanya halkının hak ettiği parlak bir geleceğe taşıyabilecek ulusal bir yenilenme olabilir.24.07.2019 17:57
Theresa May, "Bu görevdeki (Brexit) başarı, ülkemiz için yeni bir başlangıç, bizi şu anki çıkmazdan Britanya halkının hak ettiği parlak bir geleceğe taşıyabilecek ulusal bir yenilenme olabilir." dedi.
Theresa May, Britanya, Ekonomi
Kaynak: Dunya.com