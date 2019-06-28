28.06.2019 15:45
Haberler » Güncel » Haber

İngiltere Başbakanı May, Putin'i uyardı

İngiltere Başbakanı May, Putin

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelen İngiltere Başbakan Theresa May, Rusya'nın agresif davranışlarını durdurmadığı sürece ile ikili ilişkilerin normalleşemeyeceğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelen İngiltere Başbakan Theresa May , Rusya'nın agresif davranışlarını durdurmadığı sürece ile ikili ilişkilerin normalleşemeyeceğini söyledi. Japonya 'nın Osaka şehrinde düzenlenen G20 Liderler zirvesi için bir araya gelen dünya liderleri ikili ve heyetler arası görüşmeler yapma fırsatı buluyor. Görüşmeler kapsamında İngiltere Başbakanı Theresa May ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir araya geldi. Görüşmenin ardından İngiltere Başbakanlık ofisinden açıklama yapıldı. Açıklamada, Theresa May'in Putin'in uluslararası güvenliğe zarar veren saldırgan tavırlarından vazgeçmesini talep ettiği belirtildi. May, geçtiğimiz yıl İngiltere'de eski Rus ajanının zehirlenmesi olayında Rusya'yı sorumlu gördüklerini tekrarladı. Başbakanlıktan yapılan açıklamada, "Başbakan, İngiltere ve müttefiklerini tehdit eden sorumsuz ve istikrarsızlaştırıcı faaliyetleri durdurana kadar Rusya ile ikili ilişkilerin normalleşemeyeceğini söyledi" ifadesi kullanıldı.
(İHA)
Kaynak: İHA
rusya , ingiltere , vladimir putin , theresa may , Güncel

Son Dakika Haberleri
16:52 Hasankeyf'te tüp tünel çalışması sürüyor
16:52 Başkan Tutal Meşveret Günlerinde hemşehrilerini ağırladı
16:52 İş insanı Esat Sivri için yaşamını adadığı Laodikya'da tören
16:52 Ukrayna'nın doğusunda 4 esir serbest kaldı
16:51 Osmaniye merkezli FETÖ operasyonunda 5 tutuklama
16:51 Afyonkarahisar'da antik Yunan iyon başlığı ele geçirildi
16:50 Kemeraltında yaz dönemi uygulaması başlıyor