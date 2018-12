İngiltere Başbakanı May: "Yeni Bir Referandum İngiliz Halkının İnancını Zedeleyebilir"

Kaynak: İHA

İngiltere Başbakanı Therasa May, Brexit süreci ile ilgili yaptığı yeni açıklamada yeni bir referandum yapılmasına karşı milletvekillerini uyardı. May, Avrupa Birliğinden ayrılmak amacıyla referandumun yenilenmesinin İngiliz halkının inancını zedeleyeceğini vuguladı.İngiltere Başbakanı Therasa May, eski Başbakan Tony Blair'in geçtiğimiz hafta Brexit sürecine dair yaptığı açıklamalara yanıt verdi. May, yeni bir Brexit referandumuna hazırlıklı olunması gerektiğini söyleyen Tony Blair'in açıklamasına karşılık, "Yeni bir referandum siyasetimizin bütünlüğüne telafisi zor bir hasar verir ve büyük olasılıkla bizi daha ileriye taşımaz" dedi.May, milletvekillerine yaptığı konuşmada "Başka bir referandum yaparak İngiliz halkının bize karşı inançlarının zayıflamasına izin vermeyin" ifadelerini kullandı."Ülkeyi şu an daha fazla bölecek yeni bir oylamaya karşı birleştirmek için çalışmalıyız" sözleriyle çağrıda bulunan May, Blair'i Brexit sürecini baltalamakla itham etti ve Blair'in başka bir referanduma destek vermesini bir zamanlar yer aldığı ofise hakaret olarak değerlendirdi.Eski İngiltere Başbakanı Tony Blair ve eski milletvekillerinden John Major, Brexit konusunda ileriye dönük bir plan üzerinde anlaşılamazsa yeni bir referandum çağrısında bulunuyor. Blair geçtiğimiz hafta sürece ilişkin yaptığı açıklamada, May'in pek çok milletvekilinin muhalefetine rağmen anlaşma üzerindeki kararlığını takdir etmekle beraber, konuyu daha fazla kazmanın bir anlamı olmadığını söylemişti.Blair, "Dağınıklık içerisindeki hükümetle 30 ay süren müzakerelerin ardından, diğer seçeneklerin tükenmesi durumunda son sözü halka vermek mantıksal bir sonuç ortaya çıkaracaktır" ifadelerini kullanmıştı.Therasa May ise geçtiğimiz hafta Brexit için halk oylamasını iptal etmiş, yapılacak yeni oylamanın da reddedileceğini söylemişti. - LONDRA