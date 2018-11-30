İngiltere Başbakanı Theresa May: "Veliaht Prensle Görüşeceğim"

İngiltere
Başbakanı Theresa May
, G-20 Zirvesi için Buenos Aires
yolunda kendisine eşlik eden gazetecilerin sorularını cevapladı. May, "Veliaht Prensle görüşeceğim" dedi.
İngiltere Başbakanı Theresa May, G-20 Zirvesi için gittiği Buenos Aires yolunda önemli açıklamalar yaptı. Uçakta kendisine eşlik eden gazetecilerle konuşan May, Cemal Kaşıkçı
cinayeti, Rusya
ile ilişkiler, Brexit ve DTÖ ile ilgili gelen soruları cevapladı. May, "Suudi Arabistan
Veliaht Prens Muhammed Bin Selman
ile görüşeceğim. Cemal Kaşıkçı suikastı ve Yemen
'e ilişkin kendisine açık mesajlar vereceğim" dedi.
Ayrıca May, "Kaşıkçı suikastı ile ilgili olarak, ne yaşandığını, açık bir şekilde sorumlu olanların hesap vermesiyle ilgili tam ve şeffaf bir soruşturma istiyoruz. Yemen konusunda ise, insani durum hakkında derin endişeler duymaya devam ediyoruz, Yemen için uzun vadeli bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Tüm tarafları politik durum için aramaya ve bu politik durum için çalışmaya teşvik edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Brexit konusuna da değindi
Muhalefet partileri ve May hükümetini oylarıyla destekleyen küçük bir Kuzey İrlanda
partisinin anlaşmaya ret oyu vereceklerini açıklamaları ile ilgili gelen soruya May, "Her bir parlamenterden Brexit referandumunun sonucunu hayata geçmesini, bunun ulusal çıkarlar doğrultusunda işlerini ve geçimlerini koruyacağı için kendi seçmenlerinin yararına olacak şekilde yapılmasını düşünmelerini istiyorum" cevabını verdi.
Rusya'ya yaptırım istiyor İngiltere Başbakanı May
, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
'e ne söyleyeceği sorusuna ise, "Rusya'ya mesajımız çok açık, gemiler ve denizciler serbest bırakılmalı. Son bir yıl içinde gördüğümüz şeye bakarsanız, bu bir Rus davranış modelinin parçası" cevabını verdi. Daha fazla yaptırım gerekip gerekmediği konusunda çağrıları olabileceğini söyleyen May, " AB
'de davranışları konusunda Rusya'ya yaptırımlar çağrısında bulunduk. Rusya konusunda uygun yaptırımlar olarak düşündüğümüz şeylere devam edeceğiz" dedi.
DTÖ ve dijital platform sözleri Başbakan May
, Dünya Ticaret Örgütü
'nün (DTÖ) ardından uyguladıkları reformlarla ilgili görüşlerini ise, "Reform ihtiyacını görüyoruz. Sadece birkaç alandan bahsetmek gerekirse, DTÖ'de uyuşmazlık çözümünün çok uzun sürdüğü konusunda kaygılar var" olarak açıkladı.
Birçok ülke gibi İngiltere'nin de Facebook
, Google
ve Amazon
gibi internet devlerini sevdirmek için mücadele ettiğini belirten May, DTÖ'nün bu konuda bir fikir birliği oluşturduğuna inanıyor. May, Dijital meseleler konusuna duyulan ihtiyaç sonrasında bir çözüme varmak istediklerini belirtti. - BUENOS AIRES