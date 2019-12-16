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İngiltere, Brexit anlaşmasını Cuma günü oylayacak

Geçtiğimiz hafta genel seçimlerin yapıldığı İngiltere'de hükümet, Brexit anlaşmasını Cuma günü parlamentoya götürüyor.

16.12.2019 19:31 | Son Güncelleme: 16.12.2019 19:36İngiltere, Brexit anlaşmasını Cuma günü oylayacak
Geçtiğimiz hafta genel seçimlerin yapıldığı 'de hükümet, Brexit anlaşmasını Cuma günü parlamentoya götürüyor.

Halkın genel seçimler için Perşembe günü sandık başına gittiği İngiltere'de yeni parlamento ilk kez toplanacak. Kraliçe II. Elizabeth'in Perşembe günü parlamentoda yeni hükümetin programını açıklaması beklenirken, genel seçimlerde tek başına çoğunluğu elde eden Muhafazakar Parti hükümetinin ilk yasa tasarısı olan Brexit anlaşması ise Cuma günü oylanacak.

Başbakanlık sözcüsü, hükümetin süreci yılbaşı tatilinden önce başlatmak istediğini ifade ederek, sürecin 'anayasal yollardan' yürütüleceğini ifade etti.

Eski Başbakan Theresa May'in AB ile gerçekleştirdiği görüşmeler sırasında hazırlanan ve Başbakan Boris Johnson tarafından revize edilen anlaşmanın 31 Ocak'tan önce tamamlanması bekleniyor. - LONDRA

İngiltere, Hükümet, Politika

Kaynak: İHA

Politika

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