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İngiltere'de 1 günde 621 kişi koronadan hayatını kaybetti

İngiltere'de korona virüs nedeniyle 621 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 4 bin 934'e yükseldi.

05.04.2020 18:08 | Son Güncelleme: 05.04.2020 18:08
İngiltere'de 1 günde 621 kişi koronadan hayatını kaybetti
İngiltere'de korona virüs nedeniyle 621 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 4 bin 934'e yükseldi.

Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan ölümcül korona virüsü Avrupa'da bilançoyu ağırlaştırıyor. İngiltere'de korona virüsü nedeniyle 619 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde ölü sayısı 4 bin 934'e ulaştı. Hayatını kaybeden kişilerin 33 ile 103 yaş aralığında olduğunu belirten İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS), söz konusu kişilerin korona virüs dışında altta yatan herhangi bir sağlık problemi olmadığını açıkladı. Ülkede ayrıca, 5 bin 903 yeni vakanın kayıtlara geçtiği belirtilirken toplam vaka sayısı 47 bin 806'ya yükseldi.

Sokağa çıkma yasağını uymayanlar uyarılıyor

Havaların ısınmasıyla birlikte halkı evlerinde kalmaya ikna etmeye çalışan Sağlık Bakanlığı ve NHS yetkililerinin tedbirlerine rağmen sokağa çıkanlara uyarı yapıldı. Sağlık Bakanı Matt Hancock, sosyal mesafe kurallarının gözardı edilmesinin daha katı yasakların uygulanmasına neden olabileceğini bildirdi. Bakan Hancock, "Kendi eviniz dışındaki tüm alanların yasaklanmasını istemiyorsanız o zaman kurallara uymalısınız" dedi. İngiltere'de büyük bir çoğunluğun kurallara uyduğunu belirten Hancock, "Bir azınlığın bunu herkes için bozmasına izin vermeyelim" diye konuştu. Hancock, güneşli havaların kendisini göstermesiyle dışarı çıkılmasının hükümetin sosyal mesafe kurallarına aykırı olduğunu aktardı. - LONDRA

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel
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