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İngiltere'de 101 yaşındaki adam korona virüsü yendi

İngiltere'de 101 yaşındaki yaşlı adam korona virüsü yendi.

10.04.2020 19:05 | Son Güncelleme: 10.04.2020 19:05
İngiltere'de 101 yaşındaki adam korona virüsü yendi
İngiltere 'de 101 yaşındaki yaşlı adam korona virüsü yendi. Yaşlı adamın tedaviye cevap vermesi sağlık çalışanları ve diğer vatandaşlar için umut kaynağı oldu.
Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan korona virüs salgını Avrupa 'da etkisini arttırmaya devam ederken, İngiltere'den sevindirici haber geldi. İngiltere'nin Worcestershire bölgesinde bulunan Redditch kasabasında bir huzurevinde yaşayan 101 yaşındaki Keith Watson korona virüsü yenerek, İngiltere'de korona virüsü yenen en yaşlı kişi oldu. Watson, bacağını incitmesi nedeni ile gittiği hastanede ateşi çıkmasının üzerine yapılan korona virüs testi pozitif çıktı. Watson, korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından 2 haftalık tedaviye altına alındı. Yaşlı adam, 2 haftalık tedavinin ardından korona virüsü yenerek, tedavi gördüğü hastaneden dün taburcu oldu.
Korona virüs salgınında risk grubu olarak bilinen 65 yaş ve üzeri kişilerin hastalığı yenmesi sağlık çalışanları için umut olurken, dünya genelinde korona virüsü yenen en yaşlı insanlar olarak bilinen kişiler ise "ABD'de 104 yaşındaki Bill Lapschies, Çin'de 103 yaşındaki Zhang Guangfen, Hollanda'da 107 yaşındaki Cornelia Ras, İran'da 103 yaşında ismi açıklanmayan bir kadın, İtalya'da 102 yaşındaki Italica Grondona ve Güney Kore'de 96 yaşındaki bir kadın" olarak kayıtlara geçti.
İngiltere'de toplam korona virüs vaka sayısı 65 bin 77'ye, hayatını kaybedenler ise 7 bin 978'e ulaştı.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, İngiltere, Avrupa, Güncel
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