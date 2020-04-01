İngiltere'de 13 yaşındaki çocuk Covid-19 nedeniyle öldü
İngiltere'de sağlık sorunu olmadığı belirtilen 13 yaşındaki bir çocuk, yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
01.04.2020 07:59 | Son Güncelleme: 01.04.2020 08:38
İngiltere 'de sağlık sorunu olmadığı belirtilen 13 yaşındaki bir çocuk, yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
13 yaşındaki İsmail Mohamed Abdulwahab, koronavirüsün İngiltere'deki en genç kurbanı oldu.
13 yaşındaki İsmail Mohamed Abdulwahab, koronavirüsün İngiltere'deki en genç kurbanı oldu.
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Kaynak: Euronews.com