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İngiltere'de 13 yaşındaki çocuk Covid-19 nedeniyle öldü

İngiltere'de sağlık sorunu olmadığı belirtilen 13 yaşındaki bir çocuk, yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

01.04.2020 07:59 | Son Güncelleme: 01.04.2020 08:38
İngiltere 'de sağlık sorunu olmadığı belirtilen 13 yaşındaki bir çocuk, yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

13 yaşındaki İsmail Mohamed Abdulwahab, koronavirüsün İngiltere'deki en genç kurbanı oldu.
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İngiltere’de 13 yaşındaki çocuk Covid-19 nedeniyle öldü

Kaynak: Euronews.com



Etiketler: İngiltere, Dünya

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Avrupa ülkesi İngiltere'de 13 yaşındaki çocuk Covid-19 nedeniyle öldü
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