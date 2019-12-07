İngiltere'de 14 yaşındaki Müslüman kız çocuğuna ırkçı saldırı

-Irkçı saldırgan kadın, kız çocuğuna hakaretler yağdırdı, otobüste darp etti, otobüs dışına savurdu, yere yatırıp yumrukladı...

-Çevredekilerin çoğunun sadece izlediği o anlar kamerada

İngiltere – İngiltere'de 40 yaşındaki bir kadın, bir yolcu otobüsünde 14 yaşındaki başörtülü kız çocuğuna saldırdı. İslamofobik ve ırkçı hakaretler savuran kadın, kız çocuğunu otobüs dışında darp etti, yerlerde sürükledi. Tüm bunlar olurken, çevredekilerin çoğunun olayı sadece izlemekle yetindiği görüldü.

Sosyal medyada paylaşılan ve tepki çeken görüntüler Güney Yorkshire'da Sheffield bölgesinde kaydedildi.

Görüntülerde bir yolcu otobüsünde kırmızı montlu 40'lı yaşlarında bir kadının, başörtülü bir kız çocuğuna bağırdığı görülüyor. Bir anda kız çocuğuna saldıran kadının, çocuğu otobüsün dışına savurduğu ve darp ettiği görülüyor. Görüntülerin devamında çocuğu yere yatıran kadının, darp etmeyi sürdürdüğü görülüyor. Bu sırada kalabalığın çoğunun olayı sadece izlediği; birkaç kişinin saldırgan kadın ve kadına destek verenlere tepki gösterip; çocuğu kurtarmaya çalıştığı görülüyor. Görüntülerin sonunda çocuğun bir kişinin yardımı ile yerden kalktığı ve bölgeden kaçtığı görülürken; öfkeli kadının olay yerinde kaldığı görülüyor.

Görüntülerin yayınlanmasının ardından olaya tepki gösterenler, mesajlarını polis hesaplarını da mesajlarında etiketleyerek paylaştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------

Kadının, otobüste kız çocuğuna bağırması ve saldırması

Kızı, otobüsün dışına savurması ve darp etmesi

Kız çocuğunun kurtulma çabaları

Kalabalığın olayı izlediği anlar

Kadının, çocuğu yere düşürüp darp etmesi