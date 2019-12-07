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İngiltere'de 14 yaşındaki müslüman kız çocuğuna İslamofobik saldırı

İngiltere'nin Sheffield şehrinde 14 yaşındaki Müslüman kız çocuğu, İslamofobik saldırıya maruz kaldı. Genç kız, yerlerde sürüklendi ve darp edildi.

07.12.2019 12:16 | Son Güncelleme: 07.12.2019 12:23

'nin Sheffield kentinde İslamofobik bir saldırı gerçekleşti. 40 yaşındaki İngiltere uyruklu bir kadın, bir yolcu otobüsünde 14 yaşındaki başörtülü Müslüman kız çocuğuna saldırdı. Irkçı hakaretler sergileyen kadın, genç kızı otobüsün dışına itti ve yerlerde sürükledi. Tüm bunlar olurken, çevredekilerin çoğunun olayı sadece izlemekle yetindiği görüldü.

Görüntülerde bir yolcu otobüsünde kırmızı montlu 40'lı yaşlardaki bir kadının, başörtülü bir kız çocuğuna bağırdığı görülüyor. Bir anda kız çocuğuna saldıran kadının, çocuğu otobüsün dışına savurduğu ve darp ettiği görüntülere yansıyor. Görüntülerin devamında çocuğu yere yatıran kadının, darp etmeyi sürdürdüğü görülüyor.

SADECE İZLEDİLER

Bu sırada kalabalığın çoğunun olayı sadece izlediği; birkaç kişinin saldırgan kadın ve kadına destek verenlere tepki gösterip çocuğu kurtarmaya çalıştığı görülüyor. Görüntülerin sonunda çocuğun bir kişinin yardımı ile yerden kalktığı ve bölgeden kaçtığı görülürken; öfkeli kadının olay yerinde kaldığı görülüyor.

Görüntülerin yayınlanmasının ardından olaya tepki gösterenler, mesajlarını polis hesaplarını da etiketleyerek paylaştı.

İngiltere'de 14 yaşındaki müslüman kız çocuğuna İslamofobik saldırı

İngiltere, Dünya, Güncel


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7.12.2019 13:28:14