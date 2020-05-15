İngiltere'de 22 çocuklu Radford ailenin berber mesaisi

İngiltere'de 22 çocuklu Radford ailenin berber mesaisiİngiltere, (DHA)- İngiltere'nin en kalabalık ailesi olarak bilinen ve 22 çocuk sahibi Noel Radford koronavirüs karantinası nedeniyle berbere gidemeyen 8 erkek çocuğunun saçlarını 5 saatte kesti.

15.05.2020 12:45 | Son Güncelleme: 15.05.2020 12:57
İngiltere'de 22 çocuklu Radford ailenin berber mesaisi
İngiltere, (DHA)- İngiltere'nin en kalabalık ailesi olarak bilinen ve 22 çocuk sahibi Noel Radford koronavirüs karantinası nedeniyle berbere gidemeyen 8 erkek çocuğunun saçlarını 5 saatte kesti. Radford ailesi o anları kayda aldı.
İngiltere'nin en kalabalık ailesi olan Radford koronavirüs karantinası nedeniyle berbere gidemeyen çocuklarının saçlarını tek tek kesti. Ailenin YouTube kanalı 'The Radford Family'de, erkek çocukların saç kesimine dair paylaşılan görüntülerde, baba Noel'in, ilk olarak çocukları Oscar'ın saçını kesmeye başladı. Noel, çocuğuna, saçlarının hepsi aynı uzunlukta olacağını çünkü başka bir model yapamadığını söyleyerek; Oscar'ın ardından Archie, Casper, Josh ve daha sonra da Max'in saçını keseceğini söyledi.
5 SAATTİNİ TRAŞA HARCADI
Noel kameranın karşısına geçerek, 8 erkek çocuğunun saçlarını tek tek kesti. Noel traş işleminin 5 saat sürdüğünü ifade ederek, Yoruldum ancak, keyifliydi. Hepsi bunu beğenmiş görünüyor. Kimse şikayet etmiyor? dedi. Öte yandan ilk çocuğuna 1989 yılında doğuran Sue Radford, ömrünün 800 haftasını hamile olarak geçirdi. İngiltere’de 22 çocuklu Radford ailenin berber mesaisi

Kaynak: DHA

Etiketler: İngiltere, Noel, DHA, Güncel, Haber

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