İngiltere'de 39 cesedin bulunduğu tırın şoförü ilk kez konuştu: Cesetleri gördüğümde baygınlık geçirdim

İngiltere'de 39 kişinin bir TIR'ın dorsesinde yaşamını yitirmesi sonrası soruşturma devam ediyor. Henüz kimliklerini belirlenemeyen ve Essex polisinin, Grays'deki Waterglade Sanayi Parkı'nda, Çarşamba gecesi yerel saatle 00.40'ta bulunduğunu duyurduğu kurbanların, eksi 25 derece soğukta yaşamlarını yitirdikleri belirtildi. Öte yandan olay sonrası gözaltına alınan şoförün ifadesi ortaya çıktı. Dehşet dolu anları anlatan şoför Kuzey İrlandalı Mo Robinson, "Cesetleri gördüğümde baygınlık geçirdim ve ardından acil durum numarasını aradım." şeklinde konuştu.

ŞOFÖR İFADESİNDE NE DEDİ?

İngiltere'nin başkenti Londra'nın doğusunda Essex bölgesinde bir tırda 39 cesedin bulunması başta İngiltere olmak üzere tüm dünyayı sarsmıştı.

İngiltere'de uzun zaman sonra görülen en büyük toplu ölüm vahşeti olarak kayıtlara geçen dehşet olayında 25 yaşındaki Kuzey İrlandalı şoför Mo Robinson gözaltına alınmıştı. 25 yaşındaki şoför Mo Robinson'un ise limandan aldığı konteynerde ne olduğunu bilmediği, ilerledikten sonra cesetleri fark edip ambulans çağırdığı belirtildi. Olay sonrası ilk kez konuşan 25 yaşındaki tır şoförü Mo Robinson verdiği ifadede, cansız bedenleri gördüğünde baygınlık geçirdiğini ve ardından acil durum numarasını aradığını söyledi.

İNGİLTERE ŞOKTA

Essex polisi yaptığı açıklamada cesetlerin Grays'deki Waterglade Sanayi Parkı'nda, Çarşamba gecesi yerel saatle 00:40'ta bulunduğunu duyurdu. Grays, Londra'nın yaklaşık 15 kilometre doğusunda yer alıyor. Tırın şoförünün limandan aldığı konteynerin içinde ne olduğunu bilmediği, Waterglade'e vardığında cesetleri fark edip ambulans çağırdığı tahmin ediliyor.

Polis tır şoförünü cinayet şüphesiyle gözaltına aldı. Ölenlerin sığınmacı oldukları ve eksi 25 derecede donarak yaşamlarını yitirdikleri belirtiliyor. Kurbanların Çin vatandaşları olduğu belirtildi. Uzmanlar bisküvi taşımak için kullanılan dorsenin içinin genellikle eksi 25 derece soğuğa ayarlandığını ifade etti.

ÖLENLERDEN BİRİNİN 18 YAŞINDAN KÜÇÜK BELİRLENDİ

Ambulansla bölgeye gelen sağlık görevlilerinin bulduğu 39 kişinin tümünün hayatını kaybetmiş olduğunu da polis açıkladı.Ölenlerden birinin 18 yaşından küçük olduğu, diğerlerinin ise yetişkin olduğunu belirten polis, henüz kurbanların uyrukları ya da geldikleri ülkeyle ilgili bir açıklama yapmadı. "Bunu belirlemenin uzun sürebileceğini." söyledi.

TIRIN NEREDEN GELDİĞİ BELİRLENMEYE ÇALIŞILIYOR

İlk açıklamalarda tırın İngiltere'ye Bulgaristan'dan gelmiş olabileceğini duyuran polis, daha sonra "Tırın şoförünün de bulunduğu ön kısmının, Belçika'dan gelmiş olabileceğine inandıklarını" söyledi.Essex Emniyet Müdür Yardımcısı Pippa Mills, Çarşamba gecesi tırın güvenli bir bölgeye alındığını ve ölen kişilerin "onurunu zedelemeden araştırmalara devam edildiğini." söyledi.

BELÇİKA SAVCILIĞINDAN AÇIKLAMA

Olayla ilgili Belçika savcılığından da bir açıklama yapıldı. Belçika Federal Savcılığı sözcüsü Eric Van Duyse olayla ilgili soruşturma başlattıklarını belirterek, "Dorsenin Belçika'da ne kadar kaldığını şu anda bilmiyoruz. Saatler de olabilir, günler de." dedi.