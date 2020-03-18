İngiltere'de 45 yaşındaki şahıs koronadan ölen en genç kişi oldu
İngiltere'de korona testi pozitif çıkan 45 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.
18.03.2020 13:03 | Son Güncelleme: 18.03.2020 13:03
İngiltere 'de korona testi pozitif çıkan 45 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti. Şahıs, ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden en genç kişi oldu.
İngiltere'de korona testi pozitif çıkan 45 yaşındaki Craig Ruston, testin pozitif çıkmasından 6 gün sonra hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin sayısının 71'e yükseldiği ülkede, Craig Ruston korona nedeniyle hayatını kaybeden en genç kişi oldu. 2018'de dejeneratif ve terminal bir nörolojik durum olan motor nöron hastalığı (ALS) teşhisi konulan Ruston'un ailesi, göğüs enfeksiyonu şikayeti ile hastaneye gittiklerini söyledi. Ancak hastanede Kovid-19 teşhisi konulan Ruston hayatını kaybetti. Ailesi derin üzüntülerini dile getirdi.
Eşi Sally Ruston ise, "Craig gitmeye hazır değildi" diyerek eşinin ALS hastalığı ile mücadelesine değindi. Eşinin motor nöron hastalığı ile mücadelesi hakkında bir blog yazdığını söyleyen Sally, Craig'in ALS hastalığına yakalanmadan önce ayakkabı tasarımcısı olarak çalıştığını ifade etti. - LONDRA
İngiltere'de korona testi pozitif çıkan 45 yaşındaki Craig Ruston, testin pozitif çıkmasından 6 gün sonra hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin sayısının 71'e yükseldiği ülkede, Craig Ruston korona nedeniyle hayatını kaybeden en genç kişi oldu. 2018'de dejeneratif ve terminal bir nörolojik durum olan motor nöron hastalığı (ALS) teşhisi konulan Ruston'un ailesi, göğüs enfeksiyonu şikayeti ile hastaneye gittiklerini söyledi. Ancak hastanede Kovid-19 teşhisi konulan Ruston hayatını kaybetti. Ailesi derin üzüntülerini dile getirdi.
Eşi Sally Ruston ise, "Craig gitmeye hazır değildi" diyerek eşinin ALS hastalığı ile mücadelesine değindi. Eşinin motor nöron hastalığı ile mücadelesi hakkında bir blog yazdığını söyleyen Sally, Craig'in ALS hastalığına yakalanmadan önce ayakkabı tasarımcısı olarak çalıştığını ifade etti. - LONDRA
Kaynak: İHA
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