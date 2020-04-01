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İngiltere'de 5 dakikada sonuç veren koronavirüs test cihazı geliştirildi

İngiltere'de Medikal Araştırmacı Profesör Doktor Maneesh Singh, 5 dakikada sonuç veren koronavirüs test cihazı geliştirdiğini açıkladı.

01.04.2020 19:31 | Son Güncelleme: 01.04.2020 19:58

İngiltere 'de Medikal Araştırmacı Profesör Doktor Maneesh Singh, 5 dakikada sonuç veren koronavirüs test cihazı geliştirdiğini söyledi. Doktor, test başına hastalardan 2.5 dolar alınacağını söyledi.

İngiltere'de şuan testleri yapılan hastalar sonuç için 48 saat beklemek zorundalar.

TÜM VATANDAŞLAR UCUZ BİR ŞEKİLDE TEST YAPTIRABİLECEK

Doktor, İngiltere'de şuan bir çok kişinin test yaptıramadığını ama bu cihaz sayesinde herkesin ucuz bir şekilde test yaptırabileceğini söyledi.

Maneesh, İngiltere Ulusal Sağlık Hizmeti ile yapılacak olan anlaşma kapsamında cihazın bir kaç gün içinde kullanıma hazır hale geleceğini söyledi.

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İngiltere’de 5 dakikada sonuç veren koronavirüs test cihazı geliştirildi
Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Dünya, Güncel

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İngiltere'de Profesör Doktor Maneesh Singh: 5 dakikada sonuç veren koronavirüs test cihazı geliştirildi
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