İngiltere'de 550 metre yükseklikte ölümle dans eden genç kamerada

İngiltere'de 550 metre yükseklikte ölümle dans eden genç kameradaİngiltere, (DHA)- İngiltere'nin başkenti Londra'da 53 katlı bir gökdelenin çatısına çıkan İngiliz gençler, 550 metre yükseklikte akrobasi şovu gerçekleştirdi.

19.06.2020 15:16 | Son Güncelleme: 19.06.2020 15:22
İngiltere'de 550 metre yükseklikte ölümle dans eden genç kamerada
İngiltere, (DHA)- İngiltere'nin başkenti Londra'da 53 katlı bir gökdelenin çatısına çıkan İngiliz gençler, 550 metre yükseklikte akrobasi şovu gerçekleştirdi. Çatıdan düşme numarası yapan gençlerin oyunu yürekleri ağıza getirdi.
İngiltere'nin başkenti Londra'nın Chanary Wharf bölgesindeki 550 metre yükseklikte olduğu belirtilen The Madison gökdeleninin çatısına çıkan Adam Lockwood (19), çatıdan akrobasi numarası yaparak, tehlikeli şovunu sosyal medyadan paylaştı.
"YÜREKLERİ AĞIZA GETİRDİ, BİRAZ CESURUM" DEDİ
Görüntülerde, Lackwood'un oturduğu korkuluktan aniden kendisini bıraktığı, hızlıca elleriyle korkuluğa tutunarak kendisini yukarıya çektiği görüldü. Bu sırada Lackwood'un, 'Bugün biraz cesurum' dediği duyuldu. Görüntülerin devamında ise Lockwood'un çatıda tehlikeli şekilde yürüdüğü ve aşağıya sarktığı görüldü. İngiliz medyası, Lackwood'un bu görüntüsünü, 'Profesyonel aptal' başlığı ile yayınladı. Polisin gençle ilgili soruşturma başlatılması beklendiği ifade edildi. İngiltere’de 550 metre yükseklikte ölümle dans eden genç kamerada

Kaynak: DHA

Etiketler: İngiltere, Londra, DHA, Güncel, Haber

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