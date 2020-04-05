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İngiltere'de 5G istasyonlarına koronavirüs tepkisi

İngiltere'de, sosyal medyada yer alan 5G istasyonlarının koronavirüsü (Covid-19) yaydığı teorilerinin ardından İngiltere'de baz istasyonlarının yakıldığı görüntülendi.

05.04.2020 17:45 | Son Güncelleme: 05.04.2020 17:45
İngiltere'de 5G istasyonlarına koronavirüs tepkisi

İngiltere 'de, sosyal medyada  yer alan 5G istasyonlarının koronavirüsü (Covid-19) yaydığı teorilerinin ardından İngiltere'de baz istasyonlarının yakıldığı görüntülendi.

Ülkede 5G istasyonlarının koronavirüsü yaydığına dair sosyal medyada ortaya atılan teorilerin ardından ülkede iki baz istasyonunun yandığı anlar amatör kameralar tarafından görüntülendi. Perşembe günü Birmingham'ın Sparkhill bölgesinde bir direğin, Cuma günü ise Liverpool yakınlarındaki M57 bölgesinde de başka bir direğin yakıldığı görüldü.

GOVE: BU TEHLİKELİ BİR SAÇMALIK

İngiliz yetkililer 5G istasyonlarının koronavirüsü yaydığı teorilerini kesin bir dille reddetti. İngiltere'de kabine faaliyetlerinin koordinasyonundan sorumlu Bakan Michael Gove bu yöndeki bir soru üzerine "Bu sadece bir saçmalık, hem de tehlikeli bir saçmalık" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Baz istasyonu yanıyor

-İtfaiye geçiyor

-Baz istasyonu detay


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, İngiltere, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››İngiltere'de 5G istasyonlarına koronavirüs tepkisi - Haberler

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