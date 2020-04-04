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İngiltere'de 708 kişi daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

İngiltere son 24 saat içinde 708 kişinin daha koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını haybettiğini bildirdi.

04.04.2020 16:33 | Son Güncelleme: 04.04.2020 16:33
İngiltere'de 708 kişi daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

İngiltere son 24 saat içinde 708 kişinin daha koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını haybettiğini bildirdi.

Koronavirüs nedeniyle İngiltere'de son 24 saatte 708 kişinin daha hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde toplamda 4 bin 313 kişi öldü.

Ülkede virüs tespit edilen kişilerin sayısının ise 41 bin 903'e yükseldiği belirtildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Dünya
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