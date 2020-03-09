Menü
Haberler ›› Dünya ››İngiltere'de 8 Mart nedeniyle Greta Thunberg'in devasa portresi çizildi - Haberler

İngiltere'de 8 Mart nedeniyle Greta Thunberg'in devasa portresi çizildi

İngiltere'nin West Yorkhire bölgesindeki Hebden Royd İlkokulu öğrencileri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle okul bahçesine İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'in devasa portresini çizdiView on euronews.

09.03.2020 21:12 | Son Güncelleme: 09.03.2020 21:12
İngiltere 'nin West Yorkhire bölgesindeki Hebden Royd İlkokulu öğrencileri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle okul bahçesine İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'in devasa portresini çizdiView on euronews İngiltere'de 8 Mart nedeniyle Greta Thunberg'in devasa portresi çizildi

Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, Greta Thunberg, İngiltere, Dünya
Paylaş

Manşet 

Haberler

İkinci kattan düşen 16 yaşındaki genç kızın feci ölümü kamerada! Haberler
İkinci kattan düşen 16 yaşındaki genç kızın feci ölümü kamerada!
Sağlık Bakanı'ndan korkutan açıklama: Elimizde olmayan nedenlerle ülkemizde vaka görünmesi mümkün Haberler
Sağlık Bakanı'ndan korkutan açıklama: Elimizde olmayan nedenlerle ülkemizde vaka görünmesi mümkün
Kurtların sıkıştırdığı bağlı haldeki köpeğin imdadına arkadaşı yetişti Haberler
Kurtların sıkıştırdığı bağlı haldeki köpeğin imdadına arkadaşı yetişti
Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş Haberler
Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş
Tekvando Federasyonu'ndan İrem Yaman'a cevap Haberler
Tekvando Federasyonu'ndan İrem Yaman'a cevap
Merkel'den Türkiye hamlesi: AB-Türkiye anlaşmasını yeni bir düzeye getirmek için her türlü çabayı göstereceğim Haberler
Merkel'den Türkiye hamlesi: AB-Türkiye anlaşmasını yeni bir düzeye getirmek için her türlü çabayı göstereceğim
Kuyumculardan altın uyarısı: Yıl içerisinde 400 TL'yi görecektir Haberler
Kuyumculardan altın uyarısı: Yıl içerisinde 400 TL'yi görecektir
15 Temmuz'da derdest edilen emekli Korgeneral Mehmet Şanver, Babacan'ın partisine katıldı Haberler
15 Temmuz'da derdest edilen emekli Korgeneral Mehmet Şanver, Babacan'ın partisine katıldı