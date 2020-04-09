Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İngiltere'de 881 kişi daha hayatını kaybetti

İngiltere'de korona virüs nedeni ile son 24 saatte 881 kişinin hayatını kaybetmesi ile ölü sayısı 7 bin 978'e yükseldi.

09.04.2020 20:32 | Son Güncelleme: 09.04.2020 20:32
İngiltere'de 881 kişi daha hayatını kaybetti
İngiltere 'de korona virüs nedeni ile son 24 saatte 881 kişinin hayatını kaybetmesi ile ölü sayısı 7 bin 978'e yükseldi.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan korona virüs salgını Avrupa 'da etkisini arttırmaya devam ediyor. İngiltere'de dün korona virüsten 938 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından bugün 881 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile en yüksek ikinci günlük artış yaşandı. Ülke genelinde korona virüsü vakaları yaklaşık 5 bin kişi artarak toplamda 65 bin 77'ye yükselirken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 7 bin 978'e ulaştı.

Dışişleri Bakanı Dominic Raab, korona virüs nedeni ile yoğun bakımda tedavisi devam eden İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın sağlık durumunun daha iyiye gittiğini belirtirken, başbakanın iyi bir ruh halinde olduğunu ve pozitif ilerleme gösterdiğini ifade etti.

Sokağa çıkma yasağı devam edecek

Raab, ülkedeki kısmi sokağa çıkma yasaklarının bir süre daha devam edeceğini belirtirken, "Fedakarlığınız için teşekkür ederim ama henüz bitiremedik, bir süre daha devam etmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

Raab, gelecek haftaya kadar evden çıkmama kuralları konusunda bir güncelleme olmayacağını söylerken, hükümet için, "Doğru zamanda doğru kararı alacak" diyerek sokağa çıkma yasağının ne zaman kaldırılacağına bilimin yönlendirici olacağını açıkladı. Bakan Raab,,bu hafta sonu İngiltere'de gerçekleşecek olan geleneksel Paskalya bayramı için "Lütfen evde kalın" diyerek insanlara evden çıkmaması çağrısında bulunurken, "Her şeyden önce bu hafta sonu Paskalya tatiline girerken herkes kahramanca çalışan NHS personelini düşünmelidir. Herkesi bir süreliğine bu fedakarlıkları düşünmeye çağırıyorum" diye ekledi. - LONDRA

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, İngiltere, Avrupa, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Avrupa’da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haberler
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor’da yarışmacılar değişecek Haberler
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek
’İlk kez açıklıyorum’ diyen Soylu, karantinadaki kişi sayısını verdi Haberler
"İlk kez açıklıyorum" diyen Soylu, karantinadaki kişi sayısını verdi
Bilim Kurulu üyesinden koronavirüs uyarısı: Beklersek iki katına çıkar Haberler
Bilim Kurulu üyesinden koronavirüs uyarısı: Beklersek iki katına çıkar
Evli sevgilisinden ayrılan Ece Erken’den kafa karıştıran itiraf Haberler
Evli sevgilisinden ayrılan Ece Erken'den kafa karıştıran itiraf
Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu Haberler
Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı Haberler
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı
Koronavirüs tedavisi gören Boris Johnson’dan güzel haber geldi Haberler
Koronavirüs tedavisi gören Boris Johnson'dan güzel haber geldi
Haberler ›› Güncel ››İngiltere'de 881 kişi daha hayatını kaybetti - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

21:30: ABD Alaska'da Rus uçaklarına önleme yaptı - Haber 21:27: Dışişleri'nden Yemen'deki ateşkesle ilgili açıklama - Haber 21:27: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Polis Teşkilatı'nın 175'inci yılını kutladı - Haber 21:25: Bakan Kurum, Elazığ ve Malatya'da devam eden projeleri inceledi - Haber 21:24: Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Boris Johnson yoğun bakımdan çıktı - Haber 18:42: Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Tedbirler için beklersek iki misli vaka ile uğraşmak zorunda kalırız - Haber 12:54: Kaza yerine göreve giden kadın polis, yakınlarının ölüm haberini alınca yıkıldı - Haberler