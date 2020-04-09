Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İngiltere'de alt liglerin 56 günde tamamlanması planlanıyor

İngiltere Futbol Ligi (EFL), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen Championship, Birinci Lig ve İkinci Lig'de 2019-2020 sezonunun tamamlanabilmesi için 56 güne ihtiyaç olduğunu duyurdu.

09.04.2020 16:38 | Son Güncelleme: 09.04.2020 16:38
İngiltere'de alt liglerin 56 günde tamamlanması planlanıyor
İngiltere Futbol Ligi (EFL), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen Championship, Birinci Lig ve İkinci Lig'de 2019-2020 sezonunun tamamlanabilmesi için 56 güne ihtiyaç olduğunu duyurdu.
EFL'den yapılan açıklamada, 3 ligde yer alan 71 takıma gönderilen mektupta, 16 Mayıs'tan önce çalışmalara başlanılmaması tavsiyesinde bulunulduğu belirtildi.
Açıklamada, müsabakaların oynanmasına uygun şartların sağlanması durumunda, sezonun play-off maçlarını da içeren bir takvimle yaklaşık 56 günde tamamlanabileceği aktarıldı.
Liglerin yaz mevsimi içerisinde tamamlanmasının amaçlandığı ve müsabakaların seyircisiz olarak oynanacağının varsayıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Etiketler: İngiltere, Futbol, Spor
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber’den şaşırtan sigara itirafı Spor
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den şaşırtan sigara itirafı
Ünlü futbolcu, model sevgilisiyle ihtiyaç sahiplerini unutmadı Spor
Ünlü futbolcu, model sevgilisiyle ihtiyaç sahiplerini unutmadı
Bekleneni veremedi! Beşiktaş’ta ilk ayrlık kararı Spor
Bekleneni veremedi! Beşiktaş'ta ilk ayrlık kararı
F.Bahçe’de, indirim talebine olumlu yanıt veren ilk isim ortaya çıktı Spor
F.Bahçe'de, indirim talebine olumlu yanıt veren ilk isim ortaya çıktı
Koronavirüsün konuşulduğu anda yaşanan Beşiktaş muhabbeti sosyal medyayı salladı Spor
Koronavirüsün konuşulduğu anda yaşanan Beşiktaş muhabbeti sosyal medyayı salladı
Hocası ağzından kaçırdı! Milli futbolcu, evinde karantinada Spor
Hocası ağzından kaçırdı! Milli futbolcu, evinde karantinada
Ali Koç çok istiyor! Bu transfer gerçekleşirse ortalık yıkılır Spor
Ali Koç çok istiyor! Bu transfer gerçekleşirse ortalık yıkılır
Survivor’a katılan ünlü futbolcunun kardeşi, aradığı aşkı adada buldu Spor
Survivor'a katılan ünlü futbolcunun kardeşi, aradığı aşkı adada buldu
Haberler ›› Spor ››İngiltere'de alt liglerin 56 günde tamamlanması planlanıyor - Spor

Son Dakika Spor Haberleri

18:34: FIBA'dan EuroBasket açıklaması - Spor 18:32: Colo-Colo'nun Palestino'ya Attığı En İyi Goller - Spor 18:32: Colo-Colo'da 2019'un En İyi Anları - Spor 18:32: Colo-Colo Taraftarı Takımını Böyle Motive Ediyor - Spor 18:27: FIBA, EuroBasket 2021'i 1 yıl erteledi - Spor 18:15: Koronavirüsün konuşulduğu anda yaşanan Beşiktaş muhabbeti sosyal medyayı salladı - Spor 17:10: Mersin evde kalarak büyükşehirler içinde en az vakaya sahip il konumunda - Haber 12:54: Kaza yerine göreve giden kadın polis, yakınlarının ölüm haberini alınca yıkıldı - Haberler