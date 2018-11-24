İngiltere'de Anne-Kızın Ünlü Bir Mağazadan Aldığı Sandviçten Hamam Böceği Çıktı!

İngiltere'de Noel alışverişine çıkan bir anne ile kızı, ünlü bir mağazadan sandviç aldı. Sandviç'i yemeye kalktıklarında ise içinden uzunluğu beş santimetreyi aşan bir hamam böceği çıktı. Sandviçin alındığı firma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

SANDVİÇİN İÇİNDEN HAMAM BÖCEĞİ ÇIKTI

İngiltere'de Noel alışverişine çıkan bir anne ile kızı, ünlü bir mağazadan sandviç aldı. Hindi ve domuzlu sandviç yemek için açıldığında ise, büyük bir şokla karşılaşıldı. Sandviç'in içinden uzunluğu beş santimetreyi aşan bir hamam böceği çıktı.

"NEDEN ISPANAKLAR BU KADAR SİYAH DİYE DÜŞÜNDÜM"

Cornwall'da yaşanan olayın ardından medyaya konuşan Laura Kellow, "Annem sandviç almaya karar verdi. Eve döndüğümüzde yemeye başladım, önce 'Neden ıspanaklar bu kadar siyah?' diye düşündüm. Hamam böceğini gördüm, anneme bağırdım. Sonra tuvalete koştum. Dehşet vericiydi" dedi.

Sandviçin alındığı firma, olayla ilgili soruşturma başlattı.