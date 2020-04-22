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İngiltere'de balkondan ateş açan kişi panik yarattı

İngiltere'de balkondan ateş açan kişi panik yarattıTuba KARA, (DHA) - Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle sıkı sosyal izolasyon kurallarının uygulandığı İngiltere'de, bir kişi evinin balkonundan etrafa ateş açtı.

22.04.2020 18:47 | Son Güncelleme: 22.04.2020 18:48
İngiltere'de balkondan ateş açan kişi panik yarattı
Tuba KARA, (DHA) - Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle sıkı sosyal izolasyon kurallarının uygulandığı İngiltere'de, bir kişi evinin balkonundan etrafa ateş açtı. Sözkonusu kişinin etrafa neden açtığı bilinmezken, polisin evi güvenlik çemberine aldığı belirtildi.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle sıkı sosyal izolasyon kurallarının uygulandığı İngiltere'ninChatham kentindeki Dockside bölgesinde bir kişi evinin balkonundan etrafa ateş açtı. Bölge sakini bir kişinin sabah saatlerinde yaptığı ihbar üzerine olay yerine gelen polisler, yakındaki alışveriş merkezinin etrafına konuşlanarak, bölgeye ulaşımı kapattı.
NEDEN ATEŞ AÇTIĞI BİLİNMİYOR
Sosyal medya üzerinden uyarıda bulunan kent polisi, 'Şu anda Chatham'daki Dockside'da bir olay yaşanıyor. Çok sayıda yol kapanıyor ve bu nedenle sizden bölgeden uzak durmanızı rica ediyoruz. Bu konuda anlayışınız için teşekkür ederiz' uyarısında bulundu.Sözkonusu kişinin etrafa neden ateş açtığı bilinmiyor. Polisin ikna çabalarına daha fazla katyıtsız kalamayan silahlı kişi, göz altına alındı. İngiltere’de balkondan ateş açan kişi panik yarattı

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, İngiltere, DHA, Güncel , Haber
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